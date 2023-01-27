Всплыла невероятная история о битве под Ватерлоо: куда подевались тела

Считается, что в том сражении погибло не менее 10 000 человек. Однако современные историки и археологи долго бились над тем, куда подевались тела с поля боя.

Битва под Ватерлоо произошла 18 июня 1815 года. Наполеон Бонапарт потерпел окончательное поражение от объединенной армии союзников герцога Веллингтон численностью 68 000 при поддержке 45 000 прусаков под командованием Гебхарда фон Блюхера. Этот бой стал для Наполеона концом.

А недавно в Бельгии обнаружили останки нескольких воинов из той битвы. Об этом сообщает CNN.

Останки были украдены фермерами

Историки выяснили, что останки многих воинов, которые погибли в битве под Ватерлоо, были украдены местными фермерами и проданы для сахарной промышленности - для использования в производстве.

Кроме того, местные жители перемалывали кости павших солдат и делали удобрение в виде костной муки. Эти удобрения продавали на Британские острова.

По словам профессора Тони Полларда из Университета Глазго, после войны на поле пришло много людей, чтобы получить вещи мертвых. Одни крали зубы для зубных протезов, другие - ценные предметы, третьи - кости. По некоторым данным, в Ватерлоо было не менее трех огромных захоронений, где упокоились почти 13 000 воинов, но находят до сих пор единицы.

Находят ли останки?

На ферме Мон-Сен-Жан возле Ватерлоо обнаружили очень редкую находку - останки солдат и лошадей. Был найден неповрежденный скелет солдата, который лежал среди ящиков с боеприпасами, медицинских отходов и ампутированных костей ног и рук.

Ранее в той же местности были обнаружены ампутированные конечности в большом количестве - там располагался полевой госпиталь.

Скелет на чердаке

Но самую невероятную находку обнаружили на чердаке одного из жителей Бельгии. Старший научный сотрудник Государственного архива Бельгии Бернар Уилкин провел в Ватерлоо лекцию о процессе, в котором кости воинов использовали как древесный уголь при очистке сахара.

После выступления к нему подошел пожилой человек и заявил, что у него на чердаке лежат кости пруссаков. Мужчина предоставил фотографии и пригласил его в свой дом.

Оказалось, что этот человек - коллекционер наполеоновских памятных вещей и у него в доме есть много различных предметов, небольшой частный музей. Однако кости выставлять напоказ он не решился, посчитал это не этичным. И хранит их с 1980 года, как только друг передал их ему для демонстрации. С тех пор останки лежали на чердаке.

Как рассказал Уилкин, этот коллекционер стар и живет один. Он внезапно решил, что может умереть в ближайшие годы, а с костями что-то произойдет. Когда увидел исследования об останках, понял, куда ему нужно обратиться.

Первоначальные тесты показали, что останки принадлежат как минимум четырем солдатам. Один из черепов сильно поврежден мечом или штыком. Вместе с костями были также другие предметы - кожаные и костяные пуговицы.

Все останки были переданы ученым для изучения. Сейчас пытаются извлечь ДНК, чтобы идентифицировать мертвых. По одному черепу попытаются сделать лицевую реконструкцию.

Фото: Бернард Уилкин