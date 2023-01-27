Випливла неймовірна історія про битву під Ватерлоо: куди поділися тіла

Вважається, що в тій битві загинуло щонайменше 10 000 осіб. Однак сучасні історики та археологи довго билися над тим, куди поділися тіла з поля бою.

Битва під Ватерлоо відбулася 18 червня 1815 року. Наполеон Бонапарт зазнав остаточної поразки від об'єднаної армії союзників герцога Веллінгтона чисельністю 68 000 за підтримки 45 000 прусаків під командуванням Гебхарда фон Блюхера. Цей бій став для Наполеона кінцем.

А нещодавно у Бельгії виявили останки кількох воїнів із тієї битви. Про це повідомляє CNN.

Останки були вкрадені фермерами

Історики з'ясували, що останки багатьох воїнів, які загинули у битві під Ватерлоо, були вкрадені місцевими фермерами та продані для цукрової промисловості – для використання у виробництві.

Крім того, місцеві жителі перемелювали кістки полеглих солдатів і добрива у вигляді кісткового борошна. Ці добрива продавали на Британські острови.

За словами професора Тоні Полларда з Університету Глазго, після війни на поле прийшло багато людей, щоби отримати речі мертвих. Одні крали зуби для зубних протезів, інші – цінні предмети, треті – кістки. За деякими даними, у Ватерлоо було не менше трьох величезних поховань, де упокоїлися майже 13 000 воїнів, але знаходять досі одиниці.

Чи знаходять останки?

На фермі Мон-Сен-Жан біля Ватерлоо виявили дуже рідкісну знахідку – останки солдатів та коней. Було знайдено непошкоджений скелет солдата, який лежав серед ящиків з боєприпасами, медичних відходів та ампутованих кісток ніг та рук.

Раніше в тій же місцевості було виявлено ампутовані кінцівки у великій кількості – там розташовувався польовий шпиталь.

Скелет на горищі

Але найнеймовірнішу знахідку виявили на горищі одного з мешканців Бельгії. Старший науковий співробітник Державного архіву Бельгії Бернар Уїлкін провів у Ватерлоо лекцію про процес, у якому кістки воїнів використовували як деревне вугілля під час очищення цукру.

Після виступу до нього підійшов літній чоловік і заявив, що у нього на горищі лежать кістки прусаків. Чоловік надав фотографії та запросив його до свого будинку.

Виявилося, що ця людина – колекціонер наполеонівських пам'ятних речей, і в неї в будинку є багато різних предметів, невеликий приватний музей. Однак кістки виставляти напоказ він не наважився, вважав це не етичним. І зберігає їх із 1980 року, як тільки друг передав їх йому для демонстрації. З того часу останки лежали на горищі.

Як розповів Уілкін, цей колекціонер старий і мешкає один. Він раптово вирішив, що може померти найближчими роками, а з кістками щось станеться. Коли побачив дослідження про останки, зрозумів, куди йому треба звернутись.

Початкові тести показали, що останки належать щонайменше чотирьом солдатам. Один із черепів сильно пошкоджений мечем або багнетом. Разом із кістками були також інші предмети – шкіряні та кістяні гудзики.

Усі останки було передано вченим для вивчення. Наразі намагаються витягти ДНК, щоб ідентифікувати мертвих. По одному черепу спробують зробити лицьову реконструкцію.

Фото: Бернард Вілкін