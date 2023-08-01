Выплаты ВПЛ по новым правилам: изменения не вступят в силу с 1 августа
В середине июля Кабинет министров изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Было внесено несколько очень существенных поправок, которые должны были вступить в силу с 1 августа. Но дата изменилась.
Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров от 31 июля 2023 года.
Как изменится процесс оказания помощи ВПЛ
Согласно внесенным изменениям, за оформлением помощи на проживание может обращаться только одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.
С 1 августа пособие на проживание ВПЛ должно было назначаться на срок 6 месяцев, с возможностью продлить еще на 6 месяцев для социально уязвимых семей.
Это не касается тех переселенцев, кто находится за границей более 30 дней или уже вернулся на место постоянного проживания.
Размер помощи ВПЛ:
Для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен
Для всех остальных - 2000 гривен
Когда изменения вступят в силу
Изменения должны были вступить в силу с 1 августа 2023 года, и они касались тех, кто впервые обратился за помощью.
Однако в Кабинете министров приняли постановление, которое отстрочит введение в действие нового правила - до 1 ноября 2023 года.
Стоит отметить, что в изменениях в оказании помощи ВПЛ, которые должны вступить в силу 1 сентября 2023 года - дату вступления в силу не переносили.
Кстати, ранее мы писали о том, кого из переселенцев могут лишить пособия.
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