Нужно ли размораживать мясные полуфабрикаты перед жаркой: полезный лайфхак
Замороженные полуфабрикаты значительно облегчают жизнь многим людям. Они экономят время, а порой и деньги - на приготовлении сытных горячих блюд. И если с варениками и пельменями вопросов в готовке не возникает, то с мясными продуктами могут возникнуть проблемы.
Как правильно готовить мясные полуфабрикаты и нужно ли их предварительно размораживать - читайте ниже.
Главная ошибка в приготовлении мясных полуфабрикатов - их пытаются предварительно разморозить. Но оказывается, делать это нельзя.
Котлеты, перцы, голубцы, битки, сырники - все эти блюда теряют свою форму, их после размораживания сложнее жарить и могут пострадать сочность и вкус.
Как правильно жарить мясные полуфабрикаты
При жарке мясных замороженных полуфабрикатов есть свои нюансы. И при неправильной готовке можно получить сильно зажаренную корочку и почти сырой продукт внутри.
Для жарки замороженных котлет выбирайте сковороду с высокими бортиками. Вам обязательно понадобится крышка.
Нагрейте сковороду на огне, налейте растительное масло и подождите 1 минуту, чтобы оно разогрелось. Потом скрутите огонь до среднего.
Потом выкладывайте котлеты на сковороду и сразу закрывайте крышкой. Если на котлетах было слишком много инея - аккуратно снимите его ножом, чтобы не повредить панировку.
Во время жарки быстро начнет испаряться влага, поэтому действуйте очень аккуратно, чтобы не обжечься. Влага с раскаленным маслом будет создавать брызги.
Если видите, что котлеты быстро зажариваются, то нужно огонь можно убавить до минимального. Через 5-7 минут откройте крышку и лопаткой аккуратно переверните котлеты. И снова накройте крышкой.
Далее котлеты можно будет перевернуть еще несколько раз - каждые 2-3 минуты. Это нужно для равномерной прожарки.
В среднем замороженные котлеты жарятся до готовности около 15-20 минут с 4 этапами переворачивания. Крышку можно убрать только в самом конце, когда котлеты будут почти готовы.
По такому принципу можно готовить все замороженные продукты, которые нужно жарить. Маленький огонь, закрытая крышка и 15-20 минут вашего времени - это залог вкусного блюда.
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