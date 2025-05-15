Выпадают волосы? 5 вещей, которые должен сделать каждый сразу

Потеря волос может начинаться незаметно - несколько лишних волосков на подушке или расческе. Но именно первые сигналы организма чрезвычайно важно не проигнорировать. Чем раньше принять меры, тем больше шансов остановить процесс и сохранить густую шевелюру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Екатерины Бакико.

По словам эксперта, чрезмерное выпадение волос случается довольно часто. Обычно оно временное и проходит самостоятельно, и не создает особых проблем. Но если вы заметили залысины, участки без волос или волосы "сыпятся" уже более полугода, то этим стоит серьезно заняться.

Не паникуйте

Не надо сразу "бить тревогу" и паниковать. В большинстве случаев это не что-то страшное, и, скорее всего, все будет хорошо. Настоящие тяжелые заболевания волос случаются редко - обычно причина типичная и распространенная.

Посчитайте количество волос, выпадающих за сутки

Волосы выпадают у всех, но интенсивность может отличаться. Чтобы примерно оценить количество:

помойте голову с вечера, высушите, заплетите или завяжите волосы

ходите так сутки, затем снова помойте, высушите, расчешите и посчитайте выпавшие волосы

В частности, это можно повторить несколько раз. Это не точный диагностический метод, потому что количество волос не всегда прямо связано с болезнью, но это дает ориентир - у вас проблема или нет.

Вспомните, что было за последние полгода

Например, возможно, вы были на диете, перенесли операцию, роды или выкидыш, принимали лекарства, переезжали, имели сильный стресс или лихорадку с инфекцией.

Это важно, ведь такие факторы часто вызывают временное выпадение волос. К счастью, все потом восстанавливается и без лекарств.

Однако, если уже прошло полгода и проблема не исчезла, то нужно обратиться к врачу.

Не спешите с анализами

При выпадении волос не стоит спешить сдавать анализы. Часто те анализы, которые советуют подруги или интернет, вообще не имеют отношения к вашей ситуации.

Из-за этого вы потратите деньги, и есть риск, что будете лечить анализы, а не ситуацию, которая возникла с волосами.

"Я сталкивалась со случаями, когда бесконечно лечат низкий ферритин или поднимают витамин D", - добавила медик.

Важно знать, что обследования назначаются только тогда, когда у врача в голове есть сформированное представление, с чем он имеет дело и что именно ищет.

Обратитесь к врачу

Выпадение волос может быть вызвано гормональными нарушениями (например, проблемы со щитовидной железой), недостатком витаминов и минералов, стрессом, инфекциями, аутоиммунными заболеваниями или побочными эффектами лекарств. Врач поможет определить истинную причину.

Если не лечить проблему вовремя, выпадение волос может стать более интенсивным или даже необратимым.

Самостоятельно выбранные шампуни или добавки редко помогают, если не известно, что именно вызывает выпадение.

К тому же выпадение волос может быть вызвано гормональными нарушениями (например, проблемы со щитовидной железой), недостатком витаминов и минералов, стрессом, инфекциями, аутоиммунными заболеваниями или побочными эффектами лекарств.