Вінницю накрив льодяний дощ: з'явилися фото

У Вінниці пройшов льодяний дощ, який став причиною оголошення у місті "жовтого" рівня небезпеки, який характеризується ожеледдю та ожеледицею.

Як повідомили представники міської ради, опади з перервами йшли всю ніч, і на поверхні доріг та тротуарів утворювався лід. Для боротьби з наслідками негоди протягом ночі працювали понад два десятки техніки та було використано 95 тон протиожеледних матеріалів.

У Вінниці боряться з наслідками раптової негоди (фото: vmr.gov.ua)

Зауважимо, що погода 25 листопада стала сюрпризом для багатьох жителів Вінниці. Так, за вчорашній день у травмпункт за допомогою звернулося понад 130 людей.

Вінницю накрив льодяний дощ (фото: facebook.com/Муніципальна варта м Вінниця)

За даними синоптиків, 26 листопада у Вінниці буде без істотних опадів, у першій половині дня ожеледь та ожеледиця, температура - близько нуля. Тому водіям варто бути обачними, зберігати дистанцію та рухатись з невеликою швидкістю.

Вінницю накрив льодяний дощ