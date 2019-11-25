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В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    25.11.2019 - 11:18
В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром кардинально зміниться

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться - в країну увірветься циклон, який принесе потепління, але разом з тим опади, місцями досить сильні. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, у вівторок, 26 листопада, в країні все ще збережеться морозна погода без опадів. Крім того, в Запорізькій і Донецькій областях можливий сильний вітер з поривами до 15-22 метрів за секунду, на решті території спокійніше - від 5 до 10 м/с.

В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Вночі очікується від -1 до -8, на Півдні і Заході близько нуля, вдень 0... +5, а на Півночі від -2 до +2 за Цельсієм.

У Києві у вівторок сухо і холодно, найближчої ночі від -4 до -6 градусів, вдень близько нуля.

"У середу-четвер почнеться поступове потепління і збільшення опадів", - пише синоптик.

"Мокре потепління" розпочнеться у середу, 27 нояря, з Півдня, Сходу і багатьох центральних областей. Тут можливі дощ, а місцями мокрий сніг.

В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Діденко підтверджують і дані з карт Українського гідрометцентру. У вівторок буде морозно, а з середи почне теплішати. 27 листопада дощі на південному сході, в четвер, 28 листопада, опади очікуються в західних і східних областях.

А до п'ятниці, 29 листопада, лити буде вже по всій Україні. Крім того, на Півдні і Заході вдень буде від +7 до +12, у Криму - до +14, а в центральних, східних і північних областях буде від +4 до +8. Нічних морозів не буде.

Погода в Україні з 26 по 29 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

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