В Виннице вручили повестку мужчине с инвалидностью: как он может обжаловать решение ВЛК законно (видео)

В Винницкой области работники ТЦК СП вручили повестку мужчине с третьей группой инвалидности, ведь медицинская комиссия признала его годным к службе.

Что известно об инциденте

Мать с сыном пришли в военкомат обновить его документы, откуда их направили в больницу. Военно-врачебная комиссия в городе Шаргород в Винницкой области признала годным к прохождению военной службы мужчину с инвалидностью. Известно, что он также стоит на учете в психбольнице.

У женщины есть еще один сын, который сейчас находится на фронте, а ранее уже получал ранения.

"Родственники мужчины пытались добиться справедливости в местном горсовете, где им сказали, что нужно разобраться во всех деталях", - говорится в сообщении.

Как обжаловать такое решение ВВК

Обжаловать решение можно либо в центральной военно-врачебной комиссии, либо обратиться в суд.

Срок обращения в суд - это пол года с даты вынесения заключения. Если же сначала вы обратились в военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца на обращение в суд с даты вынесения решения ВВК

Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:

через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией

военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов

постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве

обжаловать решение ВВК можно в суде

Какие основания для обжалования решения

врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания

при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе

в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

Вы также можете обжаловать свое решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть "на бумаге" и без реального обследования.