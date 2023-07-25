В Виннице вручили повестку мужчине с инвалидностью: как он может обжаловать решение ВЛК законно (видео)
В Винницкой области работники ТЦК СП вручили повестку мужчине с третьей группой инвалидности, ведь медицинская комиссия признала его годным к службе.
Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий в своем Telegram-канале.
Что известно об инциденте
Мать с сыном пришли в военкомат обновить его документы, откуда их направили в больницу. Военно-врачебная комиссия в городе Шаргород в Винницкой области признала годным к прохождению военной службы мужчину с инвалидностью. Известно, что он также стоит на учете в психбольнице.
У женщины есть еще один сын, который сейчас находится на фронте, а ранее уже получал ранения.
"Родственники мужчины пытались добиться справедливости в местном горсовете, где им сказали, что нужно разобраться во всех деталях", - говорится в сообщении.
Как обжаловать такое решение ВВК
Обжаловать решение можно либо в центральной военно-врачебной комиссии, либо обратиться в суд.
Срок обращения в суд - это пол года с даты вынесения заключения. Если же сначала вы обратились в военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца на обращение в суд с даты вынесения решения ВВК
Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:
- через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией
- военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов
- постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве
- обжаловать решение ВВК можно в суде
Какие основания для обжалования решения
- врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
- при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней
- врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе
- в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего
Вы также можете обжаловать свое решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть "на бумаге" и без реального обследования.
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