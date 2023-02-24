В Запорожье "волонтер" обманул жену без вести пропавшего бойца ВСУ (фото)
В Запорожье псевдоволонтер решил "нажиться" на жене пропавшего без вести военного ВСУ. Он сказал женщине, что ее муж в плену, а он может его освободить. Однако для этого нужна большая сумма денег.
Об этом сообщают на сайте запорожского издания "Актуально".
Что известно о деле
В январе 2023 года в полицию Запорожья поступило заявление от жены без вести пропавшего военнослужащего ВСУ. Она заявила о том, что ее обманул незнакомый мужчина на сумму 550 долларов.
Конечно, женщина надеялась найти своего мужа, поэтому писала о нем в социальных сетях, на что и вышел мошенник. В августе прошлого года он позвонил по телефону и представился волонтером, который занимается поиском пропавших военных.
По его ложной информации, муж пострадавшей находится в исправительной колонии на территории РФ. Его якобы можно оттуда достать и переправить на территорию Украины, однако на это нужно 1000 долларов США.
Переписка мошенника с потерпевшей (фото: Национальная полиция)
Женщина не согласилась перевести одним платежом такую сумму, пока не будет уверена в предоставленной ей информации. Договорились о подписке в сумме 550 долларов.
Впоследствии у мошенника появлялись все новые отговорки и трудности. Все это привело к тому, что женщина поняла: имеет дело с мошенником.
Правоохранители открыли уголовное дело и установили, что к совершению уголовного правонарушения может быть причастен ранее судимый за совершение имущественных преступлений 37-летний житель Запорожья.
22 февраля в его квартире полицейские провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли мобильный телефон, планшет, 12 сим-карт разных операторов мобильной связи, 13 банковских карт разных банковских учреждений Украины, 4 карты памяти и блокнот с записями.
Вещи, найденные у псевдоволонтера во время обыска (фото: Национальная полиция)
Во время общения с правоохранителями мужчина признался в совершении мошеннических действий.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему превентивных мер. Также его личность проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Мошенника задержали правоохранители (фото: Национальная полиция)
Ранее мы рассказывали, как злоумышленники продают не существующие автозапчасти.
Читайте также, как ненастоящий полицейский в Киеве занимался вымогательством.