В Виннице попрощались с Вячеславом Узелковым (фото)

В Виннице похоронили Вячеслава Узелкова

На некоторых кадрах можно увидеть, что на церемонию пришли дети боксера от его бывшей избранницы, фитнес-тренерши Марины Боржемской - сын Роберт и дочь Оливия. У звезды были не самые простые отношения с детьми.

Также на прощании была и мать боксера, с которой он тоже долго не общался.

Церемония прошла в одном из поминальных залов, оформленном в черном и белом цветах.

кадры с церемонии прощания с Вячеславом Узелковым (фото: facebook.com/vintime.vinnytsia)

После церемонии прощания Узелкова похоронили на местном кладбище в его родной Виннице.

кадры с церемонии прощания с Вячеславом Узелковым (фото: facebook.com/vintime.vinnytsia)

Что известно о смерти Вячеслава Узелкова

У боксера были серьезные проблемы со здоровьем, этой весной ему сделали сложную операцию на сердце. Как он уверял, чувствовал себя хорошо, и реабилитация проходила так же хорошо. Более того, недавно знаменитость делился в сети подробностями своего восстановления и хвастался, что уже частично возобновил занятия в тренажерном зале. Поэтому новость о его смерти ошарашила и родных, и поклонников.

Ранее Узелков также заявлял, что проблемы со здоровьем связаны с профессиональными занятиями спортом. В конце марта у него диагностировали тромб в сердце, аорте и гангрену ноги. Недавно боксер говорил, что получил вторую группу инвалидности.

Вячеслав Узелков (скриншот)

Чем запомнился Вячеслав Узелков

Его дебют на ринге начался в октябре 2004 года, когда он победил в шести раундах Сулеймана Джерилова. Позже, в феврале 2007 года, он получил свой первый титул по версии EBU-EE, который завоевал в поединке против россиянина Артема Вичкина.

В июле 2010 года Узелков вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с боксером из Казахстана Бейбутом Шуменовым. Тогда Вячеслав впервые проиграл на профессиональном ринге. После этого Узелков выиграл три поединка, а затем проиграл немцу Эдуарду Гуткнехту - в бою за титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского Союза.

Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

В ноябре 2013 года в Киеве боксер победил нокаутом американца Джейдона Кодрингтона и получил титул Интернационального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе. Свой последний бой он провел 12 апреля 2014, проиграв тогда сербу Георгию Аетовичу.

После развода с тренершей Мариной Боржемской Узелков собирался жениться во второй раз, однако свою новую избранницу публике он так и не успел представить.