Під Вінницею "воскресла" 83-річна пенсіонерка: деталі дивної події

Під Вінницею воскресла 83-річна жінка - подробиці

Жінка десять годин пролежала без ознак життя

Пенсіонерка Ксенія Дідух "воскресла" після десяти годин коми під Вінницею. Спочатку лікарі констатували смерть, а родичі приготувалися до поховання, але через деякий час покійниця раптово ожила.

Почалося все з того, що жінці стало погано, вона втратила свідомість. Тоді родичі викликали швидку. По приїзду медики визначили, що пульсу у пенсіонерки немає, а тому можна закривати дзеркала і запалювати свічку, передає ТСН.

Тоді рідні замовили молебень, поминальний обід і навіть викопали яму на кладовищі, як раптом ввечері бабуся почала дихати. Коли медиків викликали ще раз, виявилося, що вона була в комі.

Пізніше у жінки діагностували гостру серцево-судинну патологію. З подібними проблемами люди, за словами лікарів, не виживають. А от священик, який повинен був відспівувати бабусю, має свій погляд з цього приводу: "Дійсно, сталося таке чудо воскресіння. Господь дав життя цій бабусі", - розповів настоятель храму Роман Петрик.

А от Ксенія Дідух дивом своє воскресіння не вважає. Вона впевнена, що її час ще не настав. Вже через тиждень пенсіонерку планують виписувати з лікарні.