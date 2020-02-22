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Под Винницей "воскресла" 83-летняя пенсионерка: детали удивительного происшествия

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 10:59
Под Винницей "воскресла" 83-летняя пенсионерка: детали удивительного происшествия
Под Винницей воскресла 83-летняя женщина - подробности

Женщина десять часов пролежала без признаков жизни

Пенсионерка Ксения Дидух "воскресла" после десяти часов комы под Винницей. Изначально врачи констатировали смерть, а родственники приготовились к погребению, но спустя время покойница внезапно ожила.

Началось все с того, что женщине стало плохо, она потеряла сознание. Тогда родственники вызвали скорую. По приезду медики обозначили, что пульса у пенсионерки нет, а потому можно закрывать зеркала и зажигать свечу, передает ТСН.

Тогда родные заказали молебен, поминальный обед и даже выкопали яму на кладбище, как вдруг вечером бабушка начала дышать. Когда медиков вызвали еще раз, оказалось, что она была в коме.

Позже у женщины диагностировали острую сердечно-сосудистую патологию. С подобными проблемами люди, по словам врачей, не выживают. А вот священник, который должен был отпевать бабушку, имеет свой взгляд по этому поводу: "Действительно, произошло такое чудо воскресения. Господь дал жизнь этой бабушке", - рассказал настоятель храма Роман Петрик.

А вот Ксения Дидух чудом свое воскресение не считает. Она уверена, что ее время еще не пришло. Уже через неделю пенсионерку планируют выписывать из больницы.

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