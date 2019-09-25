Під Вінницею ветерану АТО відмовилися продати квиток на автобус: деталі скандалу (відео)

Ветерану АТО не продали квиток на автобус по посвідченню УБД (Фото: колаж РБК-Україна)

Ветеранам передбачено цілий ряд пільг, в тому числі й на проїзд

Ветерану АТО в касі відмовилися продавати квиток на автобус по посвідченню УБД, і пояснити рішення відмовилися. Про ситуацію розповів сам учасник бойових дій на Донбасі, опублікувавши в мережі відповідне відео. На Twitter чоловік з ніком "Позивний Колим" каже, що після інциденту написав заяву і закривати очі на таке ставлення не збирається.

У Жмеринці колишній військовий хотів купити квиток на маршрутку до Вінниці. Він пред'явив документ, який дає право безкоштовно отримати квиток на автобус, але працівниця чомусь відмовилася видати проїздний документ.

Ветерану АТО не продали квиток на автобус по посвідченню УБД (Фото: скріншот)

"Знову відмова в продажу квитка по посвідченню УБД! На цей раз касиром!" - обурюється ветеран.

Також він додав, що випадок з відмовою 23 вересня був не першим.

"Ось таке ось ставлення до людей, які не шкодуючи ні здоров'я, ні життя, воювали за те, щоб ми краще жили. Але ми цього не залишимо..." - говорить ветеран після того, як на відео попросив жінку-касирку пояснити, на підставі чого він відмовилася продавати квиток.

Та, нічого не кажучи, просто закрила віконце на касі, залишила своє робоче місце та пішла на вулицю кудись.

Жмеринка!!!

Знову відмова у продажі квітка по посвідченню УБС!!!

На цей раз касиром!

Випадок 23.09.2019 pic.twitter.com/VL04iokd8R — Позивний Коліма (@sahsa5555555551) 24 вересня 2019 р.

Ветерану АТО не продали квиток на автобус по посвідченню УБД (Відео: twitter.com/sahsa5555555551)

Які пільги на проїзд мають ветерани АТО

Зазначимо, що згідно з українським законодавством серед інших пільг учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах міського пасажирського транспорту, автотранспорту загального користування в сільській місцевості, повітряного або автомобільного транспорту (туди і назад 1 раз на 2 роки або туди і назад 1 раз/рік з 50% знижкою), а також залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі - та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання

Для цього нобхідно пред'явити посвідчення УБД або інваліда війни, талони на проїзд, які видаються разом із посвідченням. Згідно рішень органів місцевого самоврядування в деяких місцях безкоштовний проїзд може надаватися на підставі довідки про участь в АТО. Інформацію можна отримати в місцевих адміністраціях.

Ілюстративне фото (rohatyn.if.gov.ua)

Що робити, якщо відмовили у пільговому проїзді

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб кажуть, що у таких випадках необхідно уточнити контактні дані перевізника і ПІБ водія.

Треба записати номер транспортного засобу, дату, час і маршрут, на якому було отримано відмову (інформація про перевізника зазвичай розміщена біля місця водія).

Якщо хочете продовжити проїзд, оплатіть його вартість.

Зателефонуйте перевізнику і спокійно поясніть ситуацію, яка виникла з водієм.

орисна порада: в розмові зазначте, що плануєте звертатись до прокуратури та до Держслужби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Якщо в телефонному порядку ситуація не вирішиться, напишіть заяву у трьох примірниках: прокуратура, Укртрансбезпека, орган місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут. До заяви обов'язково додайте копію посвідчення УБД і копію проїзного квитка, якщо довелось його купити.

"У разі безпідставної відмови у безкоштовному проїзді потрібно написати скаргу до територіального органу Укртрансбезпеки, органів місцевого самоврядування", - йдеться на сайті міністерства.

Фото: скрін mva.gov.ua/ua/veteranam

Як повідомлялося раніше, близько місяця тому у Києві водій маршрутки № 742 дозволив собі грубі висловлювання на адресу ветерана АТО і відмовився його везти навіть після того, як колишній військовий запропонував заплатити за проїзд. Пояснити своє рішення маршрутник відмовився і просто бубонів собі під ніс якісь лайки. Такий кричущий випадок і нахабна поведінка водія дуже обурило мережі - деякі навіть зібралися покататися по цьому маршруту та поспілкуватися з водієм.