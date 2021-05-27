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У Вінниці п'яна мати впала на коляску з дитиною: піднімали перехожі

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Вінниця, Четвер 27 травня 2021 12:58
У Вінниці п'яна мати впала на коляску з дитиною: піднімали перехожі У Вінниці п'яна мати впала на коляску з дитиною (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нетверезу молоду маму виявили у Вінниці. Жінка вирушила на прогулянку з двома дітьми, один з них був у колясці. Вона ледве трималася на ногах і в якийсь момент просто впала на коляску і перевернула її разом з дитиною.

Відео інциденту опублікували в співтоваристві" Вартові Еспресо " в Facebook.

На кадрах відео видно, як у нетверезої матері просто заплітаються ноги й стояти на них вона практично не може. Вона штовхає коляску з молодшою дитиною, а поруч з нею йде маленька дівчинка.

У якийсь момент ноги жінки остаточно відмовляються її тримати, і вона падає на коляску, коляска падає на землю разом з дитиною всередині. Встати знову на ноги жінка самостійно не змогла. Вона скотилася з коляски на землю і залишилася лежати.

Випадковий перехожий побачив повзання по землі та підійшов допомогти жінці. Спочатку він підняв коляску, а потім підняв на ноги й горе-матір. Жінка вчепилася в коляску і покотила її далі.

Як стверджують очевидці, дитина в колясці обійшлася без травм, але небайдужі глядачі даного інциденту подзвонили в поліцію.

Відео інциденту можна подивитися ось тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителів Одеси шокувала мама, яка гуляла з немовлям і засипала на ходу.

А також розповідали про те, що під Черніговом мати нагодувала малолітніх дітей грибами й вони опинилися в реанімації.

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