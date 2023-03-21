Возникнут проблемы с пищеварением: какие лакомства вредны для домашних животных
Собаки очень интересны от природы, поэтому могут не устоять перед соблазном что-нибудь разгрызть или съесть. Но стоит помнить, какие лакомства можно давать животным, чтобы избежать неприятных последствий.
Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
По ее словам, лакомства можно и даже нужно включать в рацион домашних животных. Но следует знать, что именно дать животному, чтобы не навредить ему.
Печенье
Ветеринар советует выбирать без искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, заменителей сахара, или с минимальным их содержанием.
Содержание растительных составляющих, кукурузы и крахмала в лакомстве допустимо, если у животного нет их непереносимости.
Сыр
Это любимое лакомство собачек во время тренировок. Однако сыр нельзя давать любимцам, поскольку он очень жирный и содержит лактозу, которую животные не способны переварить.
В общем, употребление сыра может привести к панкреатиту и другим расстройствам пищеварения.
Жевательные палочки из мяса
Это хороший вариант для очищения зубов. Важно выбирать без красителей и усилителей вкуса.
Вяленое мясо
В список входят медальоны и рулетики. Это хорошее лакомство для собак и кошек любых пород.
Лакомство из субпродуктов (легких, печени)
Они могут вызвать расстройства ЖКТ, поскольку содержат значительное количество соединительной ткани. Поэтому их животным следует давать в небольшом количестве.
Бычий корень и другие лакомства из сыромятной кожи
Такое лакомство способствует очищению зубов, но имеет свойство рассасываться под действием слюны и прилипать к деснам и зубам.
Ухо
Хрящи достаточно плотные и острые, поэтому могут повредить ротовую полость. Шерсть может вызвать нарушения пищеварения. Следует выбирать как можно более мягкие уши без шерсти.
Рога
Ветеринар советует не покупать такие вкусности, поскольку они часто приводят к повреждениям зубов, запоров, кишечной непроходимости, нарушениям работы и травмам желудочно-кишечного тракта.
Кости
Кости так же опасны, как и рога. Поэтому их не следует давать домашним животным.
Лапки
Кости и шерсть, содержащие в лапах, опасны для потребления.
Палочки для чистки зубов
Они могут снимать зубной налет, но не зубной камень.
"Кроме палочек следует своевременно ухаживать за зубами животного", - говорит ветеринар.
Раньше ветеринар называла опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак.
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