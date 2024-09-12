"Он сделал свой выбор": брат скандальной Соловий встал на защиту Украины

Скандальная украинская певица Христина Соловий, на которую недавно составили протокол за мат, рассказала в сети, что теперь будет выступать без своего брата-музыканта - Евгений решил пополнить ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
"Каждый концерт для меня - особенный. Но первый, который я буду играть без участия моего брата Евгения. Он сделал свой выбор - защищать Украину и уже присоединился к Силам обороны. С гордостью поддерживаю его и горжусь", - отметила Соловий в публикации.
Христина с братом (фото: instagram.com/soloviyka)
Она также опубликовала несколько снимков с родным человеком: на одном из фото они совсем маленькие задувают свечи на праздничном торте, а на других - во время репетиций и гастролей.
Архивное фото (фото: instagram.com/soloviyka)
В свою очередь певица пообещала поклонникам делать все в тылу для поддержки защитников и защитниц.
Как отреагировали подписчики Соловий:
Напомним, недавно певица поссорилась с Ефросининой прямо во время интервью. По словам Соловий, об этом она не жалеет.
"Я долгое время имела образ девочки-отличницы, потом я начала показывать свою бунтарскую сторону, свое несогласие с какими-то общественными правилами, и это все ломало головы моей аудитории", - говорила артистка.
После этого Соловий захейтили за "вульгарные" танцы во время выступления с Билык. А на концерте в Черноморске певица попала в скандал из-за нецензурной лексики. Соловий со сцены назвала старое название города "х**ней".