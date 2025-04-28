"Готова заглянуть в глаза другого мужчины": Тина Кароль впервые заговорила о новых отношениях

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Telegram-канал.

"28 апреля. 12 лет. Разлука навеки не вербальная, а физическая, обжигающая ум и душу фантомами его присутствия", - написала Кароль про эту дату в календаре, когда не стало ее супруга.

Она отметила, что зачастую жизнь условно делится на 12-летние циклы. Для нее этот период стал временем сложной борьбы, где не было места слабости.

"Я приняла это сражение, этот путь - сложный до крика каждой клетки, до скрипа зубов, без права на ошибку. Полон надежд только на себя. Полон аскез и целибата", - призналась певица.

Также артистка, призналась, что особое внимание уделила воспитанию сына Вениамина после потери мужа.

"Отсутствие права на слабость, потому что растет сын, который должен видеть маму только победительницей и героиней. И он видел меня только такой. Всегда", - подчеркнула она.

Певица также сделала неожиданное признание - спустя 12 лет после смерти мужа наконец-то готова открыть свое сердце для новых чувств.

"Я стала вдовой в 28. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины. Только теперь это имеет отклик в моем зову и запросе для Вселенной", - поделилась она.

Что известно про мужа Тины Кароль

Евгений Огир родился в 1980 году. До встречи с Тиной Кароль он работал на телеканале М1, в частности в проекте "Твой формат" и "Молочні брати". Затем стал продюсером певицы.

Отношения быстро переросли из рабочих в романтические. В январе 2008 года пара поженилась на Мальдивах, а 15 июня того же года обвенчалась в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 18 ноября 2008 года у них родился сын Вениамин.

В 2012 году продюсеру диагностировали рак желудка. Он лечился за границей, в частности, в Германии. За несколько дней до смерти он вернулся домой в Украину, где врачи сообщили, что больше не могут помочь.

Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. На момент смерти мужу Тины Кароль было 32 года, а в браке с артисткой он успел прожить всего пять лет.



Тина Кароль с мужем (фото: viva.ua)