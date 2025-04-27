Миллион за "Холостяка" и роман с актрисой: "слив" на Цымбалюка взбудоражил сеть

Личная жизнь Тараса Цымбалюка нередко интересовала фанов, но когда стало известно, что он станет новым "Холостяком", интерес только увеличился. На фоне этого появился "слив" относительно участия актера в шоу и того, сколько он может получить за участие в реалити.

"За эту неделю технический отдел прислал столько историй о Тарасе Цымбалюке, что впечатление, будто вся Украина знает, с кем он спит. И, конечно же, речь о Елене Светлицкой. Пара совсем не прячется, их заставали за кулисами чуть ли не всех домов культуры и театров, где были гастроли совместного спектакля. Нам пишут официанты ресторанов и работники гостиниц о том же", - говорится в заметке.

Известно, что вместе со Светлицкой Цымбалюк выступает в театре. Они гастролируют и нередко снимают шуточные видео, в которых также участвует их коллега Наталка Денисенко. Но действительно ли Тарас закрутил роман с Еленой - доподлинно не известно.

Сердце актрисы официально свободно, в январе 2025 года Светлицкая подтвердила развод со своим мужем Михаилом. От него она родила двух дочерей.

Впрочем, это еще не весь "слив". Также инсайдеры утверждают, что так называемый роман Цимбалюка со Светлицкой пытаются скрывать.

"А вот люди, приближенные к продакшену "Холостяка", утверждают, что по контракту, который уже подписали, Елена и Тарас не имеют право комментировать свои отношения и выходить в люди вместе. Чтобы слухи затихли - запустили компанию с Солохой. Но что-то работает так себе", - говорится в Telegram-канале.

Пост о Цымбалюке и шоу "Холостяк" (скриншот)

Кроме этого, в заметке сказано о том, сколько Цымбалюк получит за участие в "Холостяке". Сумма якобы немаленькая.

"Тарас Цымбалюк, кстати, один из немногих, кто гонорар за участие в шоу таки получит. Говорят, это 1 000 000 грн. И еще... Столько уже людей написало нам, что среди участниц Елена таки будет. Но поскольку съемки летом, это еще надо, чтобы эта пара выдержала до того времени вместе", - резюмировали инсайдеры.

Ни Цымбалюк, ни Светлицкая слухи о романе пока не комментировали.