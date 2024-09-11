ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оксана Билозир рассказала, каким на самом деле был Назарий Яремчук, и раскритиковала фильм о нем

Среда 11 сентября 2024 18:31
UA EN RU
Оксана Билозир рассказала, каким на самом деле был Назарий Яремчук, и раскритиковала фильм о нем Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Автор: Катерина Собкова

Народная артистка Украины Оксана Билозир, которая никогда не пела на русском, поделилась своими впечатлениями о документальном фильме "Яремчук: Несравненный мир красоты".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью певицы изданию OBOZ.UA.

Дело в том, что Билозир лично знала Яремчука и даже выступала с ним на одной сцене.

"Мы дружили, часто выступали на одной сцене. Он был необыкновенно красив. Знал себе цену. Очень внимательно выбирал песни, которые брал в репертуар. Он уверенно и красиво прошёл свой творческий путь. И по праву занимает особое место в нашей культуре. И струна его голоса, его место в палитре звучания украинской культуры никем не перепета", - отметила артистка.

Оксана Билозир рассказала, каким на самом деле был Назарий Яремчук, и раскритиковала фильм о нем

Кадр из фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты"

В то же время она раскритиковала фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", в котором рассказано о его творческом пути. В прокат картина вышла 8 августа. Как известно, исполнительным продюсером документальной биографической драмы выступила его дочь от второго брака Мария Яремчук, а о его первой супруге Елене и сыновьях не сказано ни слова.

Оксана Билозир рассказала, каким на самом деле был Назарий Яремчук, и раскритиковала фильм о немМария Яремчук (Фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial)

"Почему создатели фильма о Назарии не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? Первая семья - это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное - это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудные, но и самые трепетные с точки зрения памяти", - отметила Оксана Билозир.

Оксана Билозир рассказала, каким на самом деле был Назарий Яремчук, и раскритиковала фильм о немОксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Ранее мы писали, что фильм о Назарии Яремчуке вышел на Netflix.

Также не забудьте послушать все хиты Назария Яремчука в современном звучании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Яремчук Оксана Билозир
NEWS
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта