5 фильмов, которые помогут раскрыть женственность

Каждая женщина в любом возрасте хочет быть легкой, игривой, уверенной в себе, нежной и, конечно, женственной. Но в обыденных хлопотах все эти качества часто теряются или притупляются.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых интересных фильмов о женщинах, их судьбе и путь к женственности и с удовольствием делится им с вами.

В зеркале два человека

В центре сюжета выступает полностью недовольная личной жизнью Роуз. Роль которой исполнила неповторимая Барбара Стрейзанд. Она идет на эксперимент - когда мужчина едет читает курс лекций. Героиня активно начинает заниматься собой, превращаясь из простушки в эффектную красавицу.

Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)

Кейт и Лео

Очаровательный герцог XIX века неожиданно оказывается в современном мире, где завоевывает высоты деловая женщина, очень успешная снаружи и очень одинокая внутри. "Ты не баба, ты мужик", - говорит ей босс. Конечно, она влюбляется в герцога, но очень скоро ему придется возвращаться в свое время.

Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)

Принцесса Монако

Фильм для вдохновения изящной женственностью. А между строк - красота доброты и нежности, смирение и терпение, красота любви и трудный выбор: бросить все или найти силы и поддержать мужчину? Грейс нашла свой путь в пути любимого человека, всем сердцем желая помогать его призванию и его целям.

Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)

Шоколад

Во французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. Прекрасный пример женственности, мягкости, игривости, нежности и утонченности. Она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие и угадывает волшебным образом их желания. Но только когда в город приезжает Ру, Виен наконец понимает свои собственные желания.

Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)

Жизнь - волнующее чудо уборки

Всем, у кого беспорядок в жизни - срочно нужно посмотреть этот фильм, который поможет измениться к лучшему, научиться аккуратности и поможет разобраться с прошлым, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Начните с себя и пространства вокруг себя, ведь порядок и уют в доме - это тоже женственность.

Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)