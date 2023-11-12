5 фильмов, которые помогут раскрыть женственность
Каждая женщина в любом возрасте хочет быть легкой, игривой, уверенной в себе, нежной и, конечно, женственной. Но в обыденных хлопотах все эти качества часто теряются или притупляются.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых интересных фильмов о женщинах, их судьбе и путь к женственности и с удовольствием делится им с вами.
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.
В зеркале два человека
В центре сюжета выступает полностью недовольная личной жизнью Роуз. Роль которой исполнила неповторимая Барбара Стрейзанд. Она идет на эксперимент - когда мужчина едет читает курс лекций. Героиня активно начинает заниматься собой, превращаясь из простушки в эффектную красавицу.
Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)
Кейт и Лео
Очаровательный герцог XIX века неожиданно оказывается в современном мире, где завоевывает высоты деловая женщина, очень успешная снаружи и очень одинокая внутри. "Ты не баба, ты мужик", - говорит ей босс. Конечно, она влюбляется в герцога, но очень скоро ему придется возвращаться в свое время.
Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)
Принцесса Монако
Фильм для вдохновения изящной женственностью. А между строк - красота доброты и нежности, смирение и терпение, красота любви и трудный выбор: бросить все или найти силы и поддержать мужчину? Грейс нашла свой путь в пути любимого человека, всем сердцем желая помогать его призванию и его целям.
Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)
Шоколад
Во французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. Прекрасный пример женственности, мягкости, игривости, нежности и утонченности. Она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие и угадывает волшебным образом их желания. Но только когда в город приезжает Ру, Виен наконец понимает свои собственные желания.
Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)
Жизнь - волнующее чудо уборки
Всем, у кого беспорядок в жизни - срочно нужно посмотреть этот фильм, который поможет измениться к лучшему, научиться аккуратности и поможет разобраться с прошлым, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Начните с себя и пространства вокруг себя, ведь порядок и уют в доме - это тоже женственность.
Фильмы, раскрывающие женственность (фото: Кинориум)
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