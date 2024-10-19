Не включайте эти электроприборы в удлинитель, особенно зимой и в блекаут
Удобство использования разнообразных электроприборов часто требует подключения через удлинители, однако не всегда это безопасно. Какие есть ограничения при подключении некоторых видов техники через удлинитель?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие электроприборы не следует подключать таким образом и почему.
Основные риски использования удлинителей
Перед использованием удлинителя важно знать об основных рисках, связанных с ним. Удлинители, особенно дешевые модели, могут быть перегружены, что приведет к перегреву и короткому замыканию.
Это повышает риск пожара, особенно если удлинитель не имеет встроенной защиты. Некоторые модели также могут быть повреждены из-за старения проводов или плохой изоляции, что повышает опасность во время их использования.
Чтобы избежать этих рисков, важно проверять состояние удлинителя перед каждым использованием и не превышать его номинальную мощность.
Бытовая техника с высоким энергопотреблением
Наиболее распространенной ошибкой является подключение высокомощных приборов через удлинитель. Эти приборы потребляют много электроэнергии, что может привести к перегрузке удлинителя.
Вот список таких приборов:
- Холодильники: работают постоянно и потребляют много энергии.
- Микроволновые печи: создают высокую нагрузку на сеть.
- Стиральные машины и посудомойки: при нагревании воды потребляют большое количество электроэнергии.
- Электрические обогреватели: могут вызвать перегрев из-за постоянного потребления мощности.
- Электроплиты: требуют стабильного питания и могут вызвать перегрузку удлинителя.
- Кофеварки, чайники, тостеры: потребляют большое количество энергии за короткое время.
Например, холодильник обычно работает непрерывно, а подключение его к удлинителю может привести к перегреву и даже короткому замыканию. Похожая ситуация и с микроволновыми печами - они потребляют много электроэнергии во время работы, что может создавать риск перегрева.
Также следует помнить об обогревателях, которые подключать к удлинителю строго запрещено из-за их большой нагрузки на сеть.
Некоторые удлинители могут расплавиться от мощного тока (фото: Pixabay.com)
Техника с высоким пусковым током
Приборы с высоким пусковым током, например кондиционеры, компрессоры и сварочные аппараты, также не стоит подключать через удлинители. Пусковой ток значительно превышает обычное потребление электроэнергии при запуске таких устройств.
К примеру, кондиционеры могут привести к перегрузке сети, особенно при запуске, что может повредить удлинитель. Аналогичная ситуация с компрессорами, используемыми для накачки шин, и сварочными аппаратами, требующими большого количества энергии во время работы.
Для безопасного использования эти приборы подключайте непосредственно к розетке.
Чувствительная электроника
Электроника, требующая стабильного электропитания, также не должна подключаться через удлинитель. К примеру, компьютеры и телевизоры чувствительны к перепадам напряжения, которые могут возникать при использовании удлинителей.
Подключение таких устройств через нестабильный источник питания может привести к их повреждению или некорректной работе. Для защиты чувствительной техники лучше использовать сетевые фильтры или стабилизаторы.
Зарядка телефонов и других мобильных устройств также требует внимания. Подключение зарядных устройств через удлинитель может привести к повреждению аккумулятора или электронных компонентов телефона из-за перепадов напряжения.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.