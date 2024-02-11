Виктория Бекхэм выпустила парфюм с мощным смыслом (фото, видео)

Виктория Бекхэм решила добавить в свою линейку духов еще один аромат, который имеет достаточно сильный смысл.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-звезды.

Виктория Бекхэм представила свой парфюм

Виктория Бекхэм, являющаяся дизайнером и владелицей собственного бренда, представила промо кампанию своего парфюма Suit 302, входящего в ее косметическую линейку Victoria Beckham Beauty.

Виктория вдохновилась своим путешествием в Париж, именно там она с мужем Дэвидом провела романтические выходные, которые произвели на нее впечатление.

Аромат Suit 302 олицетворяет атмосферу идеального свидания и близости между парой влюбленных.

"С историей, которая так глубоко укоренена в романтике и сюрреалистической интенсивности особых моментов вместе, мы хотели, чтобы Suite 302 буквально создавал и вызывал чувство глубокой близости и общей интимности", - говорит парфюмер Жером Эпинетт.

Сама же Виктория опубликовала красивые фото, где она сама позирует в довольно загадочном образе. Она надела платье с открытой спиной. А также показала, как выглядит флакон духов.

Новые духи Виктории Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)

Кстати, интересной изюминкой является то, что на нем можно выгравировать любую надпись.

Парфюмерия уже доступна на официальном сайте знаменитости и стоит 200 евро. В аромате спрятаны ноты черной вишни, красного перца, мускуса, черной кожи, табачного листа и фиалки.

Стоит напомнить, что недавно Дэвид Бекхэм также выпустил новую линейку собственных духов, реклама которого, не менее яркая, соблазнительная и интересная, поскольку он сам стал лицом этой коллекции.

Виктория Бекхэм в романтическом образе (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)