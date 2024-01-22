Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройной фигуры с помощью тренировок

Виктория Бекхэм в свои 49 лет выглядит невероятно молодо и привлекательно. Она может похвастаться не только внешностью, но и фигурой.

О том, как звезде удается сохранять столь замечательную форму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Виктория Бекхэм призналась, как сохраняет фигуру

Модельерша имеет хорошую подтянутую фигуру и это видно с первого же взгляда, поскольку она маленького роста и очень миниатюрна сама по себе. Но одной миниатюрности мало для хорошего тела, особенно после рождения нескольких детей.

Бекхэм не ищет легких путей, она активно занимается собой, своим здоровьем, красотой и состоянием тела и фигуры.

Поскольку жена экс-футболиста работает в мире моды, она точно знает, почему стоит иметь ухоженное тело в любом возрасте. Именно поэтому, чтобы оставаться примером и вдохновением для себя в первую очередь, она активно занимается спортом.

На днях Виктория показала фотографию из спортивного зала, где активно и упорно работает с одним из тренажеров.

Виктория Бекхэм делится секретами красивого тела (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Пока Priming Moisturiser золотистого цвета помогает с мгновенным сиянием, я вижу разницу в текстуре и сиянии моей кожи от ухода за собой, благодаря регулярным физическим тренировкам и другим оздоровительным средствам. Я пытаюсь тренироваться 5 раз в неделю", - подписала фото Бекхэм.

Выходит, что секрет ее красивого тела очень прост - регулярные тренировки в спортивном зале 5 раз в неделю. Конечно, иногда меньше, ведь времени у звезды не так много, однако она находит его каждый день, ради лучшей версии себя и своего отражения в зеркале.

Стоит отметить, что в спортзал Бекхэм ходит в черных лосинах, светлых кроссовках и черном коротком топе. А вот волосы собирает в хвостик, чтобы они не мешали ей тренироваться и не спадали на лицо.