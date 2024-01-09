Виктория Бекхэм нежно поздравила свою невестку Николу Пельтц с Днем рождения (видео)

Виктория Бекхэм в День рождения своей невестки решила нежно поздравить ее и показала, как на самом деле относится к Никогда.

О том, как Виктория поздравила Николу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.

Как Виктория Бекхэм поздравила невестку с Днем рождения

Никола Пельтц, жена старшего сына семейства Бекхэмов Бруклина празднует свое 29-летие и принимает искренние поздравления от друзей, родных и поклонников.

Один из поздравлений для Никогда привлек к себе внимание всего мира, ведь оно поступило от ее невестки Виктории Бекхэм. Женщина выложила видео со своей родственницей по отдыху, где они обе танцуют на песке и чувствуют полный комфорт вместе.

"С Днем рождения Никола, мы тебя очень любим. Твоя доброта, любовь, талант и твое умение танцевать на песке. Лучший партнер по танцам и любящая невестка. Мы любим вас, желаю прекрасного дня", - написала Бекхэм на своей странице Instagram под этим видео.

Также певица выложила stories с общим фото Николы и Бруклина, где они, обнимаясь, стоят у океана и написала, что она любит обоих и поздравляет Пельтц с Днем рождения.

Скриншоты

Напомним, что Никола вышла замуж за сына звездной пары Бруклина в 2022 году и сейчас они демонстрируют свое семейное счастье и уют. И даже Новый год пара решила встретить вдвоем, а не с большой семьей Бекхэмов. Однако Рождество они провели вместе.

Но стоит заметить, что некоторое время ходили слухи о достаточно напряженных отношениях между женщинами, однако общие фотографии с рождественских каникул, проведенные вместе праздники и такое искреннее поздравление Виктории доказывает, что у невестки и свекрови налаживание и довольно хорошие отношения. А вот о вражде между ними, исходя из теплых семейных посиделок, и речи быть не может.