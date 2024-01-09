Вікторія Бекхем ніжно привітала з свою невістку Ніколу Пельтц з Днем народження (відео)

Вікторія Бекхем у День народження своєї невістки вирішила ніжно її привітати та показала, як насправді ставиться до Ніколи.

Про те, як саме Вікторія привітала Ніколу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Як Вікторія Бекхем привітала невістку з Днем народження

Нікола Пельтц, яка є дружиною старшого сина сімейства Бекхемів Брукліна святкує своє 29-річчя та приймає щирі привітання від друзів, рідних та прихильників.

Одне з привітань для Ніколи пригорнуло до себе увагу всього світу, адже воно надійшло від її невістки Вікторії Бекхем. Жінка виклала відео зі своєю родичкою з відпочинку, де вони обидві танцюють на піску та відчувають повний комфорт разом.

"З Днем народження Нікола, ми тебе дуже любимо. Твоя доброта, любов, талант і твоє вміння танцювати на піску. Найкращий партнер з танців і любляча невістка. Ми любимо вас, бажаю чудового дня", - написала Бекхем на своїй сторінці Instagram під цим відео.

Також співачка виклала stories зі спільним фото Ніколи та Брукліна, де вони обіймаючись стоять біля океану та написала, що вона любить обох і вітає Пельтц з Днем народження.

Скриншоти

Нагадаємо, що Нікола вийшла заміж за сина зіркової пари Брукліна у 2022 році й зараз вони демонструють своє сімейне щастя та затишок. І навіть Новий рік пара вирішила зустріти удвох, а не з великою родиною Бекхемів. Проте Різдво вони провели разом.

Але варто зауважити, що певний час ходили чутки про досить напружені стосунки між жінками, проте спільні фотографії з різдвяних канікул, проведені разом свята і таке щире привітання Вікторії доводить, що у невістки та свекрухи налагодженні та досить гарні стосунки. А ось про ворожнечу між ними, виходячи з теплих сімейних посиденьок, й мови бути не може.