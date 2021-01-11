Ляшко пояснив, чи будуть продовжувати жорсткий карантин після 24 січня

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив продовження жорсткого карантину після 24 січня. Однак згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, на осінньо-зимовий період в Україні заплановано лише одне посилення карантину.

Про це Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо TV".

Санлікар наголосив, що згідно з моделюванням ситуації з коронавірусом, ні продовження, ні посилення карантину в Україні не передбачається. Проте в разі значного зростання захворюваності додаткові заходи можливі.

"Цей вірус (коронавірус - ред.) підступний і новий вірус. Великобританія перед другим локдауном говорила, що ми закриваємося зараз і відкриємося на новорічні свята. Але у них відбулася мутація. Вони відкрилися, тиждень побули без обмежень, і знову ж довелося закриватися. Тому і ми не можемо гарантувати, що все буде так, як і прогнозувалося", - сказав Ляшко.

При цьому Ляшко додав, що з 25 січня в країні очікується стабілізація, а може і зниження рівня захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, в Україні жорсткий карантин триватиме з 8 по 24 січня. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головні цілі введення жорсткого карантину в Україні.