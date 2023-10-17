Женщина сбросила почти 50 килограммов после отказа от одной привычки

29-летняя американка Меган Тьелле сумела сбросить почти 50 килограммов всего за один год. Для этого она отказалась от своей привычки. Женщина постоянно "заедала" стресс и видела радость только во вкусных блюдах.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek , американка поняла, как похудеть в животе и всем теле, но при этом не "убить" желудок диетами.

Как 29-летняя женщина поняла, что ей стоит худеть

Американка получила медицинское образование и начала работать в больнице. Она брала ночные смены и очень мало спала. Бывало такое, что она возвращалась домой в шесть утра, и вместо того, чтобы идти спать, она ела.

Женщина постоянно пыталась найти что-то вкусненькое, она заказывала фаст-фуд и обожала все жареное. Еда стала ее плохой привычкой. И однажды она увидела себя в зеркале и поняла - пора худеть.

Женщина начала набирать вес и понимала, что дальше будет еще хуже (фото: instagram.com/megantjelle)

Секрет похудения - почему женщине удалось сбросить почти 50 килограммов

Женщина рассказала, что она отказалась от вредной еды. Это далось ей тяжело. Но американка все же не позволила своей привычке победить. Затем она стала регулярно ходить в спортзал.

При этом женщина не нагружала свой организм серьезными тренировками. Вместо этого она ходила по беговой дорожке, и только через несколько месяцев начала добавлять новые варианты для физической нагрузки.

"Потребовалось несколько месяцев, чтобы увидеть разницу. Это требовало много терпения с моей стороны, поскольку изменения были достаточно минимальными. Вот почему так важно упорно идти к цели, пытаясь похудеть, поскольку вы не увидите изменения сразу", - рассказала женщина.

Как выглядит женщина после похудения (фото: instagram.com/megantjelle)

Она отказалась от сладких напитков, стала следить за питанием и регулярно ходила на тренировки. Впоследствии женщина стала видеть результаты. Сейчас она говорит, что употребляет гораздо меньше калорий, чем раньше.

5 советов для похудения от Меган Тьелле:

ежедневно ходите пешком

не забывайте о здоровом и полноценном сне

увеличивайте потребление воды

соблюдайте план питания

ешьте в умеренных количествах и соблюдайте дефицит калорий.