Парень сбросил почти 50 килограммов благодаря 4 правилам: что он делал

Британский блоггер Том Морли рассказал, как ему удалось сбросить около 50 килограммов. Парень похудел благодаря 4 простым правилам, которые помогают не только терять, но и не набирать вес.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek , Морли долго шел к похудению. Сначала ему удалось сбросить 20 килограммов, но потом он сломал ногу и вес вернулся. Теперь же он снова худеет благодаря своим правилам.

Не забывайте о воде. По словам блоггера, это очень простое правило, которое поможет похудеть, ведь будет стимулировать метаболизм. Он утверждает, что употребление большего количества воды помогло ему начать терять вес. Но какое именно количество жидкости нужно пить – лучше знает врач, который поможет вычислить норму для каждого человека.

Будьте ответственными. Блогер советует не искать оправдания во время срывов. Он утверждает, что человек, желающий похудеть, должен научиться признавать, что никто не виноват в неудачном решении, кроме него.

"В такие моменты остановитесь, подумайте и возьмите на себя ответственность за решение, которое вы собираетесь принять. Подумайте о будущем, которое вы хотите для себя. Действительно ли эта дополнительная закуска того стоит? Разве пропуск сеанса в тренажерном зале не отдаляет вас от конечной цели?" - добавил блоггер.

Блогер показал свои фото до и после похудения, сейчас он сбросил еще больше (скриншот)

Не забывайте есть после кардио. Блогер советует "вознаграждать" себя после интенсивной тренировки и не голодать. Когда человек теряет вес, он еще больше хочет есть, а если ограничиваться во всем, это приведет к срывам.