Похищенный из Мариуполя Богдан Ермохин отмечает 18-летие на родной земле

Богдан Ермохин отмечает 18-летие в Украине

Наконец Богдана вернули домой и он может почувствовать полное спокойствие и счастье, которым он насполнен. Его возвращение совпало с датой его 18-летия. Такие случайности точно не случайны и это совсем не просто так вышло.

С сегодняшнего дня парень начинает новую жизнь. Ему придется много работать над своим состоянием, чтобы забыть все то, что он пережил в Москве с чужими людьми, которых ему навязали в качестве семьи и опекунов. А потом еще и пытались отправить его на войну против своей Родины.

К счастью, сегодня Украина получила невероятно радостное известие о возвращении юного мариупольчанина домой.

Богдан Ермохин отмечает 18-летие в Украине (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

"19 ноября, в свой День рождения Богдан вернулся в Украину. Именно наша команда Офиса Омбудсмана прорабатывала путь возвращения парня совместно с другими органами государственной власти в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA", - сообщает Дмитрий Лубинец.

Как известно, возврат состоялся во взаимодействии с Государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной.

Также о воссоединении парня с сестрой, которая всегда и была опекуном парня, Лубинец имел возможность комуникации с уполномоченной по правам человека в России и это помогло воссоединить семью снова еще и на родной земле.

Так что свое знаковое и самое счастливое в жизни День рождение, Богдан не забудет никогда, это факт, ведь он выбрался из ада живым.

Теперь ему ничего не угрожает, и Богдан может планировать, как ему жить с сестрой в своей стране и строить будущее.

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