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Викрадений з Маріуполя Богдан Єрмохін святкує 18-річчя на рідній землі

Богдан Єрмохін святкує 18-річчя вдома (фото: https://t.me/ermaka2022)
Автор: Юлія Любченко

Історію Богдана знає вся країна, адже його викрали росіяни, як і багатьох дітей з окупованих територій України. Проте йому пощастило трохи більше, ніж іншим - зараз він вдома.

Про те, як Богдан проводить свій День народження в Україні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця.

Богдан Єрмохін святкує 18-річчя в Україні 

Нарешті Богдана повернули додому і він може відчути повний спокій та щастя, яким він нині сповнений. Адже його повернення збіглося з датою його 18-річчя. Такі випадковості точно не випадкові й це зовсім не просто так відбулося. 

Відсьогодні хлопець починає нове життя. Йому доведеться багато працювати над своїм станом, щоб забути все те, що він пережив у Москві з чужими людьми, яких йому нав’язали в якості родини та опікунів. А потім ще й намагалися відправити його на війну проти своєї Батьківщини.  

Та на щастя, сьогодні Україна отримала неймовірно радісну звістку про повернення юного маріупольчанина додому.  

Богдан Єрмохін святкує 18-річчя в Україні (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

"19 листопада, у свій День народження, Богдан повернувся до України. Саме наша команда Офісу Омбудсмана опрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", - повідомляє Дмитро Лубінець. 

Як відомо, повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною. 

Також щодо возз’єднання хлопця із сестрою, яка завжди й була опікуном парубка, Лубінець мав можливість комунікації з уповноваженою з прав людини у Росії й це допомогло возз’єднати родину знову ще й на рідній землі.

Тож своє знакове і найщасливіше у житті День народження, Богдан не забуде ніколи, це факт, адже він вибрався з пекла живий.

Тепер йому нічого не загрожує і Богдан може планувати, як йому жити з сестрою у своїй країні та будувати майбутнє.

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