Денежная помощь военным после увольнения со службы: кому и сколько выплачивают

Если военный уволился со службы, он может получить единоразовую денежную помощь. Сумма выплаты отличается в зависимости от оснований ее предоставления.

При подготовке материала использовались источники: Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", материал Армия. Inform.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что нужно знать о выплатах после увольнения со службы.

Размеры и основания для выплат

Военнослужащие, которые увольняются со службы по таким причинам, могут получить 50% месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы:

по состоянию здоровья

по собственному желанию во время действия военного положения (касается иностранцев и лиц без гражданства)

которые подписали контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее двух лет военной службы по контракту, но не желают продолжать военную службу во время особого периода

проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продлевать военную службу во время особого периода

в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту

50% от ежемесячного размера выплат за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и больше предоставят освобождаемым военным:

истечение срока контракта

возраст

сокращение штатов или проведение организационных мероприятий

систематическое невыполнение условий контракта командованием

невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу

отзыв мандата на право осуществления военной капелланской деятельности

семейные обстоятельства или другие уважительные причины

приобретение военнослужащим права на пенсию за выслугу лет

25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более получают военные, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Кто не получит такую помощь

Военнослужащие, которых уволили или они сделали это самостоятельно: