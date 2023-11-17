Денежная помощь военным после увольнения со службы: кому и сколько выплачивают
Если военный уволился со службы, он может получить единоразовую денежную помощь. Сумма выплаты отличается в зависимости от оснований ее предоставления.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что нужно знать о выплатах после увольнения со службы.
При подготовке материала использовались источники: Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", материал Армия. Inform.
Размеры и основания для выплат
Военнослужащие, которые увольняются со службы по таким причинам, могут получить 50% месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы:
- по состоянию здоровья
- по собственному желанию во время действия военного положения (касается иностранцев и лиц без гражданства)
- которые подписали контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее двух лет военной службы по контракту, но не желают продолжать военную службу во время особого периода
- проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продлевать военную службу во время особого периода
- в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту
50% от ежемесячного размера выплат за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и больше предоставят освобождаемым военным:
- истечение срока контракта
- возраст
- сокращение штатов или проведение организационных мероприятий
- систематическое невыполнение условий контракта командованием
- невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу
- отзыв мандата на право осуществления военной капелланской деятельности
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины
- приобретение военнослужащим права на пенсию за выслугу лет
25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более получают военные, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Кто не получит такую помощь
Военнослужащие, которых уволили или они сделали это самостоятельно:
- из-за служебного несоответствия
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения военного звания или лишения права занимать определенные должности
- в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим
- в связи со вступлением в законную силу судебного решения привлечения к админответственности за совершение правонарушения
- в связи с установлением по результатам специальной проверки сведений, не отвечающих установленным законодательством требованиям для должности
- в связи с прекращением гражданства Украины
- в связи со вступлением в законную силу судебного решения о признании активов военнослужащего или активов, приобретенных по его поручению другими лицами
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