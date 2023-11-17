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Денежная помощь военным после увольнения со службы: кому и сколько выплачивают

Украина, Пятница 17 ноября 2023 17:10
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Денежная помощь военным после увольнения со службы: кому и сколько выплачивают Выплачиваемые военным после увольнения со службы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Если военный уволился со службы, он может получить единоразовую денежную помощь. Сумма выплаты отличается в зависимости от оснований ее предоставления.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что нужно знать о выплатах после увольнения со службы.

При подготовке материала использовались источники: Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", материал Армия. Inform.

Размеры и основания для выплат

Военнослужащие, которые увольняются со службы по таким причинам, могут получить 50% месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы:

  • по состоянию здоровья
  • по собственному желанию во время действия военного положения (касается иностранцев и лиц без гражданства)
  • которые подписали контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее двух лет военной службы по контракту, но не желают продолжать военную службу во время особого периода
  • проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продлевать военную службу во время особого периода
  • в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту

50% от ежемесячного размера выплат за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и больше предоставят освобождаемым военным:

  • истечение срока контракта
  • возраст
  • сокращение штатов или проведение организационных мероприятий
  • систематическое невыполнение условий контракта командованием
  • невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу
  • отзыв мандата на право осуществления военной капелланской деятельности
  • семейные обстоятельства или другие уважительные причины
  • приобретение военнослужащим права на пенсию за выслугу лет

25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более получают военные, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Кто не получит такую помощь

Военнослужащие, которых уволили или они сделали это самостоятельно:

  • из-за служебного несоответствия
  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения военного звания или лишения права занимать определенные должности
  • в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим
  • в связи со вступлением в законную силу судебного решения привлечения к админответственности за совершение правонарушения
  • в связи с установлением по результатам специальной проверки сведений, не отвечающих установленным законодательством требованиям для должности
  • в связи с прекращением гражданства Украины
  • в связи со вступлением в законную силу судебного решения о признании активов военнослужащего или активов, приобретенных по его поручению другими лицами

Раньше мы рассказывали, как в Киеве военнослужащему с инвалидностью отказали в аренде квартиры.

Напомним также, что недавно в Виннице произошла драка между военным и работником СБУ. Последний в ресторане слушал российский шансон.

Кстати, для сотрудника СБУ уже выбрали наказание. Пока его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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