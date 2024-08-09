10 полезных продуктов, которые портятся в холодильнике очень быстро

Запас свежих продуктов может показаться эффективным для экономии времени и средств. Однако некоторые продукты очень быстро портятся, поэтому вы можете выбросить все запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Свежие ягоды

Свежие ягоды имеют короткий срок хранения - до пяти дней, но в зависимости от того, когда они были собраны.

Продлите срок годности ягод, храня их в упаковке, в которой они были, с бумажным полотенцем, чтобы впитать всю влагу. Не мойте и не нарезайте их, пока не будете готовы к употреблению.

Если они начали портиться, то сварите из них варенье или сделайте смузи.

Добавим, что все ягоды богаты витамином С, который укрепляет сосуды. Они помогают снизить риски или облегчить течение заболеваний. В ягодах содержатся антоцианы, являющиеся отличным стимулятором работы мозга независимо от возраста человека.

Благодаря содержащимся в них антоцианам и витаминам ягоды обладают антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными и нейро- и кардиопротекторными свойствами.

Авокадо

Спелые авокадо лучше есть на следующий день. Если вам нужно продлить время потребления, положите их в холодильник еще на день-два.

Кроме того, можно нарезать авокадо на кусочки и заморозить или превратить в пюре в соус или заправку, чтобы использовать в течение нескольких дней.

Авокадо содержит в своем составе больше, чем просто важные питательные вещества. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, улучшают когнитивные функции и здоровье пищеварения.

Бананы

Бананы могут мгновенно превратиться из зеленого в желтый. Они становятся сладкими и смягчаются каждый день, но как только на них начинают появляться коричневые пятна, их нужно поскорее съесть.

Положите спелые бананы в холодильник на холодный воздух, чтобы замедлить созревание. Также можно очистить и заморозить целиком или кусочками для будущих коктейлей или выпечки.

Следует знать, что эти желтые фрукты - настоящий источник витаминов и необходимых микроэлементов. Среди них витамины группы B: B1, B2 и B6, витамин C (третина суточной нормы) и РР, железо, кальций и калий, фтор и фосфор.

Брокколи

Брокколи может начать портиться примерно через три дня в холодильнике, а предварительно нарезанные соцветия могут пожелтеть еще раньше.

Если вы заметили, что брокколи начинает портиться, приготовьте на пару, чтобы использовать в блюдах в течение следующих дней (конечно, после хранения в герметичном контейнере в холодильнике).

К тому же брокколи славится высоким содержанием витамина C, мощного антиоксиданта, не только укрепляющего иммунитет, но и способствующего сохранению здоровья кожи и более быстрому заживлению тканей. Большое количество витамина C в брокколи делает его важным элементом в борьбе со свободными радикалами и укреплении коллагена.

Сырая рыба

Свежая рыба портится через три дня. Следует купить рыбу в тот день, когда вы будете ее готовить. Рыбу можно заморозить для дальнейшего приготовления.

Наибольшая ценность рыбы в том, что она, кроме витаминов и йода, содержит полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), легко усваиваемый белок.

Рыба богата витаминами (A, E, D), кальцием, цинком, селеном, железом, фосфором, магнием. Благодаря такому составу рыба полезна для суставов, мозга, всего человеческого организма. Она замедляет старение клеток, провоцирует репродуктивную функцию, понижает уровень холестерина.

Говяжий фарш

Запечатанная упаковка говяжьего фарша может быть пригодна к концу срока годности, но как только ее раскроют, то следует съесть чем быстрее.

Разделите свой говяжий фарш на порции и заморозьте, чтобы сохранить как можно больше говядины перед использованием.

Мясной гастроном

Предварительно нарезанное гастрономическое мясо быстро портится. Это может показаться неожиданным из-за большого количества соли и консервантов в обработанном мясе.

Покупка недельного количества мяса на обед может быть соблазнительной, но на самом деле нужно лишь три-четыре дня, прежде чем оно приобретет неприятный запах и может начать появляться плесень или слизь.

Хранение мяса в герметичном контейнере может помочь сохранить его, чтобы не способствовать размножению бактерий.

Торты и кексы

Мы все хотим, чтобы торты и кексы хранились как можно дольше, но, к сожалению, это не так.

Любой торт со сливочным сыром или глазурью из взбитых сливок требует постоянного охлаждения. Торты с масляным кремом или другой глазурью могут стоять при комнатной температуре, но они тоже испортятся через несколько дней.

Торты можно замораживать кусочками и хранить в герметичных контейнерах, чтобы разморозить и съесть через несколько месяцев, но они потеряют свою "свежесть".

Икра

Несмотря на то, что икра не является стандартным блюдом на кухне, она очень вкусна и полезна и стоит ее есть. Большинство стеклянных банок или банок имеют срок годности через две-три недели после покупки.

Однако после открытия следует наслаждаться содержимым в течение 48 часов для оптимальной свежести и текстуры.

Икра содержит высокое содержание белка, витаминов (особенно витаминов группы B и D), минералов (включая железо, цинк и селен), антиоксидантов и омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью сердца, мозга и иммунной системы.

Молоко

После открытия молоко хранится менее недели. Если молоко портится через несколько дней, то это может быть потому, что оно слишком быстро подвергается воздействию высоких температур.

То есть, если хранить молоко на дверце холодильника, то оно может быстрее испортиться из-за постоянного изменения температуры.

Храните молоко в задней части холодильника, где температура самая низкая.

Молоко обеспечивает организм человека калием, кальцием, витамином B12, которых обычно не хватает в повседневном питании. Оно также является хорошим источником витамина А, витамина В1, магния и цинка.

Продукты содержат сотни различных жирных кислот, включая конъюгированную линолевую кислоту (CLA) и омега-3. Их потребление связано со многими преимуществами для здоровья, включая снижение риска диабета и заболеваний сердца и сосудов.