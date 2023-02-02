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Войска РФ ударили по Краматорску "Искандером": количество жертв и пострадавших возросло

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 01:09
Войска РФ ударили по Краматорску "Искандером": количество жертв и пострадавших возросло Фото: войска РФ ударили по Краматорску "Искандером" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Константин Широкун

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По предварительной информации областной полиции, в результате обстрела три человека погибли, еще 20 — получили ранения. Ранее сообщалось о двух погибших и восьмерых раненых.

Сообщается, что повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди.

Напомним, российские войска вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

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Краматорск Вторжение России в Украину ракетный удар
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