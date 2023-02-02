ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Краматорск снова под ударом оккупантов, есть раненые. Жителей просят оставаться в укрытиях

Новина українською →
Краматорск, Четверг 02 февраля 2023 12:39
Краматорск снова под ударом оккупантов, есть раненые. Жителей просят оставаться в укрытиях Фото: Краматорск обстреливает РФ 2 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреливают Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Гончаренко.

"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – написал он.

Обновлено 13.03. Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу. Есть раненые.

"Краматорск снова вздрогнул от взрывов - россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова - по центру города, по жилой застройке. По предварительной информации, ранены среди гражданских", - рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Краматорск снова под ударом оккупантов, есть раненые. Жителей просят оставаться в укрытиях

Обстрелы Краматорска 1 февраля

Вчера российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ, а поздним вечером - ударили ракетой по жилому дому. "Искандер" разрушил один из домов с 1 по 4 этаж. 21 человек обратился за медпомощью, 8 были госпитализированы, трое погибли, а двух удалось спасти. Сейчас продолжается разбор завалов, под ними ищут еще одну женщину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников