Окна больше не будут "плакать": как избавиться от конденсата на окнах

Появление конденсата на пластиковых окнах - распространенная проблема, которая может повлечь за собой ряд неприятностей, от запотевания стекла до образования плесени. К счастью, существует множество способов устранить конденсат без значительных затрат.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых эффективных методах, которые помогут вам сохранить окна сухими и чистыми.
Мыльный раствор является простым и действенным средством для удаления конденсата. Для его приготовления растворите немного хозяйственного мыла в теплой воде.
Сода не только устраняет конденсат, но и придает окнам блеск.
Этот способ прост и не просит особых средств.
Эта смесь обеспечивает длительный эффект:
Соль эффективно впитывает избыточную влагу в помещении.
Растворите 1 столовую ложку соли в 4 л теплой воды и протрите ею стекло несколько раз.
Кроме того, можно оставить тарелку с солью на подоконнике - она будет постепенно впитывать влагу. Не забывайте регулярно заменять соль, как только она превратится в камень.
Специальные устройства для уменьшения влажности в помещении помогут предотвратить запотевание окон. Осушители активно впитывают влагу, создавая комфортный микроклимат. Если покупать технику дорого, попробуйте использовать пакетики с силикагелем - их можно разместить на подоконнике или рядом с окнами.
Недостаток свежего воздуха является одной из главных причин конденсата. Регулярно проветривайте помещение, открывая окна на 10-15 минут несколько раз в день.
Установка вентиляционных клапанов на окна поможет обеспечить постоянный обмен воздуха.
Недостаточное отопление может способствовать запотеванию стекла. Убедитесь, что радиаторы свободны от помех, таких как шторы или большие подоконники. При необходимости установите конвекционный экран для направления тепла в окна.
Иногда нестандартные методы тоже бывают действенными. Используйте свечи – зажженные свечи на подоконнике помогают прогревать стекло и уменьшать влажность.
Используйте лимонный сок или уксус - они эффективно удаляют конденсат и оставляют стекло блестящим. Экспериментируйте с разными способами, чтобы найти идеальное решение для вашего дома.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Real Simple, DIY Joy, Family Handyman.