Избавьтесь от сквозняков: 7 советов, чтобы не дуло из деревянных окон

Чтобы подготовиться к холодному сезону, необходимо заранее позаботиться об утеплении деревянных окон, ведь даже небольшие щели могут стать источником значительных теплопотерь. Кроме того, из-за сквозняков теряется значительная часть тепла, что заставляет использовать больше ресурсов для отопления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как произвести утепление окон, которое позволит не только сохранить уют в доме, но и существенно сэкономить на отоплении.

Проведение инспекции состояния окон

Первый шаг - тщательная проверка состояния деревянного окна. Следует проверить раму и стеклопакет на наличие трещин, повреждений или деформаций, которые могут повлечь за собой образование щелей.

Внимательно осмотрите оконную фурнитуру и уплотнители, которые могут утратить эластичность. Определение проблемных зон поможет выбрать правильный способ устранения щелей.

Замена старого уплотнителя

Уплотнитель - один из главных элементов, отвечающий за герметичность окна. Старые уплотнители часто теряют эластичность, поэтому их следует заменить на новые, в частности силиконовые или резиновые.

Эти материалы обеспечивают надежное прилегание и создают барьер от холода и влаги. Правильный выбор уплотнителя позволит более эффективно защитить окна от сквозняков.

Использование термопленки

Еще одним вариантом утепления является специальная термопленка для окон, создающая дополнительный тепловой барьер. Пленку можно прикрепить с внутренней стороны рамы, что поможет удерживать тепло в помещении.

Важно осторожно закрепить пленку и с помощью фена разгладить возможные складки для лучшего эффекта. Такой метод доступен и прост для зимнего периода.

Применение горячего клея

Горячий клей - быстрое решение для временного утепления. Его можно использовать для фиксации других утепляющих материалов или закрепления пленки.

Клей обеспечивает плотное прилегание к раме, что предотвращает проникновение холодного воздуха. Он также легко удаляется без повреждения деревянной поверхности.

Важно, чтобы уплотнение можно было удалить без повреждений окна (фото: Freepik.com)

Заполнение щелей монтажной пеной

Чтобы заполнить большие щели, хорошо подойдет монтажная пена, расширяющаяся при нанесении, заполняя все полости. Это особенно эффективно для больших промежутков между стеной и рамой.

После высыхания пены излишек можно обрезать ножом. Такой способ обеспечивает отличную изоляцию, однако следует избегать чрезмерного использования пены, чтобы не повредить раму.

Герметизация с помощью силикона

Для трещин и мелких щелей идеально подходит силиконовый герметик, надежно защищающий от проникновения холодного воздуха и воды.

Герметик должен быть нанесен равномерным слоем, особенно в местах стыка рамы с оконной коробкой. Благодаря своим водостойким свойствам силикон обеспечивает длительную изоляцию.

Дополнительные советы по утеплению

Кроме основных методов, для лучшей теплоизоляции следует использовать двустороннюю клейкую ленту для фиксации материалов или установить дополнительные шторки, которые тоже защищают от холода.

Также не лишним будет установить двойные оконные рамы, что значительно повысит энергоэффективность дома. Правильный уход и периодическая проверка окон позволят избежать лишних потерь тепла зимой.