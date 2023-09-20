RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перестаньте их есть: вот какие продукты плохо влияют на мозг

Что есть, чтобы улучшить здоровье мозга (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

То, что человек ест, оказывает непосредственное влияние на его мозг. Существуют продукты, которые могут улучшать работу мозга, а другие - только вредить. Важно знать, что исключить из рациона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинское сообщество "Береги себя" в Telegram.

Что важно знать

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала о системе MIND-питания, которая направлена на поддержание здоровья мозга и профилактику нейродегенеративных состояний (патологий, в основе которых лежит потеря функциональных свойств нервной системы и гибель нейронов).

Такую систему продолжают и дальше изучать, поэтому она не является рекомендованной на клиническом уровне при определенных видах болезней.

В частности, в данном типе питания рекомендуется уделять больше внимания растительным продуктам и минимальной обработке.

Список полезных продуктов

Такой вид питания базируется на следующих принципах:

  • две или более порций ягод в неделю - флавоноиды в ягодах влияют на уменьшение дегенеративных процессов в мозге
  • ешьте орехи 5 раз в неделю - они богаты жирорастворимым витамином Е, что влияет на снижение прогрессирования проявлений деменции
  • блюда из растительного белка - основой их может быть чечевица, фасоль, маш, нут
  • рыбу ешьте по крайней мере 1 раз в неделю - улучшает когнитивные функции мозга
  • готовьте на оливковом масле
  • потребляйте целозерновые продукты - это злаки, такие как цельная овсяная крупа, пшеничная крупа, гречка, пшено, серый рис и цельнозерновой хлеб
  • мясо птицы 
  • зеленые листовые овощи

Какие продукты исключить из рациона

Эксперт говорит, что некоторые продукты могут вредить мозгу. К ним отнесли:

  • сливочное масло и маргарин - вместо этого используйте оливковое масло в качестве основного жира для термообработки
  • красное мясо - не более 3-4 порций еженедельно. Это касается говядины, свинины, ягненка и продуктов, изготовленных из этих видов мяса
  • выпечка и сладости - рекомендуется есть не более 4 раз в неделю

По словам эксперта, если придерживаться данного вида питания, то улучшатся когнитивные функции. Также исследование, которое опубликовано в журнале "Springer Link" показало, что длительное соблюдение диеты MIND умеренно связано с более высокими показателями памяти в старшем возрасте.

Учение в другом исследовании в "National Library of Medicine"  выяснили, что здоровые пищевые привычки в течение длительного периода времени могут помочь предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Паркинсона.

Кроме того, найдена связь о замедленном прогрессировании паркинсонизма и снижении частоты когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера в связи с соблюдением MIND-диеты.

Ранее мы сообщали, почему обязательно нужно есть тыкву осенью.

Также читайте, полезна ли фасоль и бобовые, и кому есть нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетологпродукти