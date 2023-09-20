Перестаньте их есть: вот какие продукты плохо влияют на мозг

Что важно знать

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала о системе MIND-питания, которая направлена на поддержание здоровья мозга и профилактику нейродегенеративных состояний (патологий, в основе которых лежит потеря функциональных свойств нервной системы и гибель нейронов).

Такую систему продолжают и дальше изучать, поэтому она не является рекомендованной на клиническом уровне при определенных видах болезней.

В частности, в данном типе питания рекомендуется уделять больше внимания растительным продуктам и минимальной обработке.

Список полезных продуктов

Такой вид питания базируется на следующих принципах:

две или более порций ягод в неделю - флавоноиды в ягодах влияют на уменьшение дегенеративных процессов в мозге

ешьте орехи 5 раз в неделю - они богаты жирорастворимым витамином Е, что влияет на снижение прогрессирования проявлений деменции

блюда из растительного белка - основой их может быть чечевица, фасоль, маш, нут

рыбу ешьте по крайней мере 1 раз в неделю - улучшает когнитивные функции мозга

готовьте на оливковом масле

потребляйте целозерновые продукты - это злаки, такие как цельная овсяная крупа, пшеничная крупа, гречка, пшено, серый рис и цельнозерновой хлеб

мясо птицы

зеленые листовые овощи

Какие продукты исключить из рациона

Эксперт говорит, что некоторые продукты могут вредить мозгу. К ним отнесли:

сливочное масло и маргарин - вместо этого используйте оливковое масло в качестве основного жира для термообработки

красное мясо - не более 3-4 порций еженедельно. Это касается говядины, свинины, ягненка и продуктов, изготовленных из этих видов мяса

выпечка и сладости - рекомендуется есть не более 4 раз в неделю

По словам эксперта, если придерживаться данного вида питания, то улучшатся когнитивные функции. Также исследование, которое опубликовано в журнале "Springer Link" показало, что длительное соблюдение диеты MIND умеренно связано с более высокими показателями памяти в старшем возрасте.

Учение в другом исследовании в "National Library of Medicine" выяснили, что здоровые пищевые привычки в течение длительного периода времени могут помочь предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Паркинсона.

Кроме того, найдена связь о замедленном прогрессировании паркинсонизма и снижении частоты когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера в связи с соблюдением MIND-диеты.