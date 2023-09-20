Перестаньте их есть: вот какие продукты плохо влияют на мозг

То, что человек ест, оказывает непосредственное влияние на его мозг. Существуют продукты, которые могут улучшать работу мозга, а другие - только вредить. Важно знать, что исключить из рациона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинское сообщество "Береги себя" в Telegram.
Диетолог Татьяна Лакуста рассказала о системе MIND-питания, которая направлена на поддержание здоровья мозга и профилактику нейродегенеративных состояний (патологий, в основе которых лежит потеря функциональных свойств нервной системы и гибель нейронов).
Такую систему продолжают и дальше изучать, поэтому она не является рекомендованной на клиническом уровне при определенных видах болезней.
В частности, в данном типе питания рекомендуется уделять больше внимания растительным продуктам и минимальной обработке.
Такой вид питания базируется на следующих принципах:
Эксперт говорит, что некоторые продукты могут вредить мозгу. К ним отнесли:
По словам эксперта, если придерживаться данного вида питания, то улучшатся когнитивные функции. Также исследование, которое опубликовано в журнале "Springer Link" показало, что длительное соблюдение диеты MIND умеренно связано с более высокими показателями памяти в старшем возрасте.
Учение в другом исследовании в "National Library of Medicine" выяснили, что здоровые пищевые привычки в течение длительного периода времени могут помочь предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Паркинсона.
Кроме того, найдена связь о замедленном прогрессировании паркинсонизма и снижении частоты когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера в связи с соблюдением MIND-диеты.
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