Перестаньте їх їсти: ось які продукти погано впливають на мозок

Те, що людина їсть, безпосередньо впливає на її мозок. Існують продукти, які можуть покращувати роботу мозку, а інші - лише шкодити. Важливо знати, що виключити зі свого раціону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичну спільноту "Бережи себе" у Telegram.
Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла про систему MIND-харчування, яка спрямоване на підтримку здоров’я мозку та профілактику нейродегенеративних станів (патологій, в основі яких лежить втрата функціональних властивостей нервової системи та загибель нейронів).
Таку систему продовжують і далі вивчати, тому вона не є рекомендованою на клінічному рівні за певних видів хвороб.
Зокрема, в даному типі харчування рекомендовано приділяти більше уваги рослинним продуктам та мінімальній обробці.
Такий вид харчування базується на наступних принципах:
Експерт каже, що деякі продукти можуть шкодити мозку. До них віднесли:
За словами експерта, якщо дотримуватись даного виду харчування, то покращаться когнітивні функції. Також дослідження, яке опубліковане у журналі "Springer Link" показало, що тривале дотримання дієти MIND помірно пов’язане з вищими показниками пам’яті у старшому віці.
Вчені в іншому дослідженні у "National Library of Medicine" з'ясували, що ж здорові харчові звички протягом тривалого періоду часу можуть допомогти запобігти або уповільнити прогресування хвороби Паркінсона.
Окрім того, знайдено зв'язок про уповільнене прогресування паркінсонізму та зниження частоти когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера у зв’язку з дотриманням MIND-дієти.
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