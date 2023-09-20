Перестаньте їх їсти: ось які продукти погано впливають на мозок

Що важливо знати

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла про систему MIND-харчування, яка спрямоване на підтримку здоров’я мозку та профілактику нейродегенеративних станів (патологій, в основі яких лежить втрата функціональних властивостей нервової системи та загибель нейронів).

Таку систему продовжують і далі вивчати, тому вона не є рекомендованою на клінічному рівні за певних видів хвороб.

Зокрема, в даному типі харчування рекомендовано приділяти більше уваги рослинним продуктам та мінімальній обробці.

Список корисних продуктів

Такий вид харчування базується на наступних принципах:

дві або більше порцій ягід на тиждень - флавоноїди в ягодах впливають на зменшення дегенеративних процесів у мозку

їжте горіхи 5 разів на тиждень - вони багаті на жиророзчинний вітамін Е, що впливає на зниження прогресування проявів деменції

страви з рослинного білка - основою їх може бути сочевиця, квасоля, маш, нут

рибу їжте принаймні 1 раз на тиждень - покращує когнітивні функції мозку

готуйте на оливковій олії

споживайте цілозернові продукти - це злаки, як-от цільна вівсяна крупа, пшенична крупа, гречка, пшоно, сірий рис та цілозерновий хліб

м’ясо птиці у

зелені листові овочі

Які продукти виключити з раціону

Експерт каже, що деякі продукти можуть шкодити мозку. До них віднесли:

вершкове масло та маргарин - замість цього використовуйте оливкову олію як основний жир для термообробки

червоне м’ясо - не більше 3-4 порцій щотижня. Це стосується яловичини, свинини, ягняти й продуктів, виготовлених із цих видів м’яса

випічка та солодощі - рекомендується споживати не більше 4 разів на тиждень

За словами експерта, якщо дотримуватись даного виду харчування, то покращаться когнітивні функції. Також дослідження, яке опубліковане у журналі "Springer Link" показало, що тривале дотримання дієти MIND помірно пов’язане з вищими показниками пам’яті у старшому віці.

Вчені в іншому дослідженні у "National Library of Medicine" з'ясували, що ж здорові харчові звички протягом тривалого періоду часу можуть допомогти запобігти або уповільнити прогресування хвороби Паркінсона.

Окрім того, знайдено зв'язок про уповільнене прогресування паркінсонізму та зниження частоти когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера у зв’язку з дотриманням MIND-дієти.