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Перестаньте їх їсти: ось які продукти погано впливають на мозок

Що їсти, щоб покращити здоров'я мозку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Те, що людина їсть, безпосередньо впливає на її мозок. Існують продукти, які можуть покращувати роботу мозку, а інші - лише шкодити. Важливо знати, що виключити зі свого раціону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичну спільноту "Бережи себе" у Telegram.

Що важливо знати

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла про систему MIND-харчування, яка спрямоване на підтримку здоров’я мозку та профілактику нейродегенеративних станів (патологій, в основі яких лежить втрата функціональних властивостей нервової системи та загибель нейронів).

Таку систему продовжують і далі вивчати, тому вона не є рекомендованою на клінічному рівні за певних видів хвороб.

Зокрема, в даному типі харчування рекомендовано приділяти більше уваги рослинним продуктам та мінімальній обробці.

Список корисних продуктів

Такий вид харчування базується на наступних принципах:

  • дві або більше порцій ягід на тиждень - флавоноїди в ягодах впливають на зменшення дегенеративних процесів у мозку
  • їжте горіхи 5 разів на тиждень - вони багаті на жиророзчинний вітамін Е, що впливає на зниження прогресування проявів деменції
  • страви з рослинного білка - основою їх може бути сочевиця, квасоля, маш, нут 
  • рибу їжте принаймні 1 раз на тиждень - покращує когнітивні функції мозку 
  • готуйте на оливковій олії
  • споживайте цілозернові продукти - це злаки, як-от цільна вівсяна крупа, пшенична крупа, гречка, пшоно, сірий рис та цілозерновий хліб
  • м’ясо птиці у 
  • зелені листові овочі

Які продукти виключити з раціону

Експерт каже, що деякі продукти можуть шкодити мозку. До них віднесли:

  • вершкове масло та маргарин - замість цього використовуйте оливкову олію як основний жир для термообробки
  • червоне м’ясо - не більше 3-4 порцій щотижня. Це стосується яловичини, свинини, ягняти й продуктів, виготовлених із цих видів м’яса
  • випічка та солодощі - рекомендується споживати не більше 4 разів на тиждень

За словами експерта, якщо дотримуватись даного виду харчування, то покращаться когнітивні функції. Також дослідження, яке опубліковане у журналі "Springer Link" показало, що тривале дотримання дієти MIND помірно пов’язане з вищими показниками пам’яті у старшому віці.

Вчені в іншому дослідженні у "National Library of Medicine" з'ясували, що ж здорові харчові звички протягом тривалого періоду часу можуть допомогти запобігти або уповільнити прогресування хвороби Паркінсона.

Окрім того, знайдено зв'язок про уповільнене прогресування паркінсонізму та зниження частоти когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера у зв’язку з дотриманням MIND-дієти.

Раніше ми повідомляли, чому обов'язково потрібно їсти гарбуз восени.

Також читайте, чи корисна квасоля та бобові, і кому їсти не можна.

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