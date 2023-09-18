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Вот почему нужно есть тыкву осенью

Понедельник 18 сентября 2023 15:57
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Вот почему нужно есть тыкву осенью Почему нужно есть тыкву (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Тыква известна своим универсальным применением в кулинарии: от супов и салатов до пирогов. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, что делает ее питательным дополнением к любой диете.

Почему осенью нужно включать тыкву в рацион, рассказали на Health.

Почему нужно есть тыкву

Тыква поддерживает здоровье кишечника

Клетчатка является ключевым питательным веществом, которое поддерживает здоровье кишечника, регулируя кишечную микробиоту и способствуя регулярному стулу.

Одна чашка консервированного тыквенного пюре содержит колоссальные 7 граммов (клетчатки, что близко к 30% суточной нормы. Некоторые данные показывают, что кожура тыквы содержит нерастворимые в спирте полисахариды, которые имеют тенденцию снижать уровень желчной кислоты и поддерживать рост микробиоты кишечника.

Может снизить риск развития некоторых видов рака

Поскольку развитие некоторых видов рака связано с повышенным окислительным стрессом, для снижения риска развития рака рекомендуется диета, богатая антиоксидантами.

Тыкву исследовали на предмет ее противораковых свойств, отчасти из-за богатого содержания в ней антиоксидантов. Отмечалось, что риск возникновения некоторых типов рака, таких как рак груди, прямой кишки и легких, ниже среди тех, кто употребляет тыкву.

Тыква хороша для иммунитета

Тыква является естественным источником многих питательных веществ, поддерживающих иммунитет, включая витамин С, цинк и селен. А поскольку правильная гидратация также может повлиять на здоровье иммунитета, тот факт, что тыква примерно на 90% состоит из воды, подчеркивает еще одну причину, по которой эта пища может быть важной частью диеты, поддерживающей здоровье иммунитета.

Наконец, поскольку 70% нашей иммунной системы находится в кишечнике, поддержание здоровья этого органа за счет употребления в пищу клетчатки, например тыквы, также может повлиять на наше иммунное здоровье.

Тыква поддерживает здоровье глаз

Тыква богата витамином А, поддерживающим здоровье глаз, а также каротиноидами лютеином и зеаксантином. Лютеин и зеаксантин - единственные пищевые каротиноиды, которые накапливаются в сетчатке.

Кому нельзя есть тыкву

Хотя употребление тыквы в целом безопасно и полезно для здоровья, существует несколько потенциальных рисков и побочных эффектов, которые следует учитывать.

  • Она может вызвать проблемы с пищеварением, так как содержит большое количество клетчатки, что при чрезмерном употреблении может привести к вздутию живота, газам и спазмам желудка.
  • Может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей.

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