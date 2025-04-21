Исключите эти три продукта, если у вас постоянное вздутие живота

Ощущение вздутия живота после еды является распространенной неприятностью, с которой многие люди сталкиваются ежедневно. Существуют определенные продукты, которые только усугубляют проблему.

От какой еды надо отказаться, чтобы не было вздутия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Какие три группы продуктов способствуют вздутию живота

Исключение или уменьшение потребления некоторых конкретных компонентов может значительно изменить ваше самочувствие после каждого приема пищи. Вот три основных виновника вздутия живота и почему вам следует исключить их из своего рациона, если вы ищете более легкое пищеварение и плоский живот.

Рафинированный сахар и искусственные подсластители

Добавленный сахар, содержащийся в сладостях, безалкогольных напитках, обработанном хлебе и крупах, является одной из основных причин воспаления пищеварительной системы. Кроме того, многие продукты, обозначенные как "легкие" или "без сахара", содержат искусственные подсластители, такие как сорбит, маннит или ксилит, которые, как известно, вызывают газообразование, вздутие живота и кишечный дискомфорт.

Эти соединения не полностью перевариваются в тонком кишечнике и достигают толстой кишки, где они ферментируются и производят неприятные газы. Если вы обычно испытываете вздутие после употребления жевательной резинки без сахара, диетических напитков или низкокалорийных продуктов, эти подсластители могут быть причиной проблемы.

Молочные продукты (если у вас непереносимость лактозы)

Несмотря на то, что молочные продукты являются хорошим источником кальция и белка, непереносимость лактозы поражает большую часть населения, даже не подозревая об этом. Когда организм не вырабатывает достаточно лактазы - фермента, необходимого для расщепления лактозы - молочные продукты бродят в кишечнике и вызывают вздутие живота, газы и диарею. Сыры, молоко, йогурты и мороженое могут принести больше вреда, чем пользы, если у вас такая чувствительность. Попытка безмолочной диеты в течение недели или двух может помочь вам определить, действительно ли они виноваты в вашем вздутии живота.

Глютен

Глютен, белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, может вызывать дискомфорт в пищеварении даже у людей, не страдающих целиакией. Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, становится все более признанной, и одним из самых распространенных ее симптомов является вздутие живота после еды. Хлеб, макароны, печенье и другие изделия из пшеницы могут быть виноваты, если вы заметили, что чувствуете сытость или воспаление после их употребления. Переход на безглютеновые версии, такие как рис, сертифицированный овес или киноа, может помочь вам оценить, улучшилось ли ваше пищеварение.