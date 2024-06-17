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Живое пение Тины Кароль оценила преподаватель по вокалу: что из этого вышло (видео)

Понедельник 17 июня 2024 15:51
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Живое пение Тины Кароль оценила преподаватель по вокалу: что из этого вышло (видео) Как Кароль поет без фонограммы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль уже много лет является одной из самых ярких звезд Украины. И ее вокальные техники могут удивить даже очень придирчивых слушателей. Но не все знают, как Кароль поет вживую.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), преподаватель по вокалу Юлия Юрченко оценила технику исполнения, которую использует звезд, свой обзор на пение она разместила у себя на YouTube-канале.

Как Кароль поет вживую

Юрченко проанализировала, как изменился вокал певицы. И если поначалу она использовала немного "фишечек", то со временем артистка развила талант и принялась "играть" приемами. Особенно это заметно во время концертов Кароль.

"Как мы знаем, нас певцы постоянно обманывают и используют всякие штуки. А здесь чувствуется детонация. И это означает только одно, что Тина поет полностью вживую и здесь нет никаких примочек", - отметила преподавательница.

"Вкусно, вот здесь она уже играет звуком, делает очень интересные мелизмы, которых нет в песне. То есть она постоянно импровизирует, это очень ценно", - добавила она.

Отрывки из новых выступлений Кароль, на которых она исполняет хиты, такие как "Троянди", "Мед" та "Ніжно", демонстрируют, что певица отходит от студийных версий.

"Ну кайфует просто женщина от себя на сцене и это очень-очень круто", - отметила преподаватель.

Живое пение Тины Кароль оценила преподаватель по вокалу: что из этого вышло (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В целом, Юрченко дала ххорошие отзывы на живое пение Кароль. Она объяснила, какие именно "фишки" использует певица и какой это приносит результат.

"Давайте по техникам пробежимся, что она использует. Это белтинг, это много твенга, который мне иногда нравится, но иногда мне его многовато", - рассказала Юлия.

"Прием, который очень присущ Тени, это йодль, это Cry, очень плакучий звук. Много она его использует. Следующий прием, это микст, она много его использует, много обманывает слушателей. Притворяется, что это белтинг, но мы знаем, что это микст", - добавила она.

Также у Кароль, утверждает Юрченко, много фальцетных нот. Певица "вкусно" использует и совмещает техники, а также постоянно импровизирует.

К слову, недавно стало известно, что Кузьма Скрябин действительно думал о Тине Кароль.

Кроме этого, ранее мы рассказывали, что певица Адель опозорилась из-за платья от бренда из РФ.

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