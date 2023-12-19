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"Никто этого не ожидал". Иво Бобул воссоединился с третьей женой после 20 лет разлуки

Вторник 19 декабря 2023 12:54
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"Никто этого не ожидал". Иво Бобул воссоединился с третьей женой после 20 лет разлуки Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)
Автор: Иванна Пашкевич

Легенды украинской эстрады, Иво Бобул и Лилия Сандулеса, впервые после громкого разрыва в 90-х выйдут на одну сцену.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Музвар.

Что известно

Сообщается, что бывшие супруги организуют общий тур по городам Украины. Их громкий камбэк состоится в следующем году.

&quot;Никто этого не ожидал&quot;. Иво Бобул воссоединился с третьей женой после 20 лет разлуки

Иво Бобул и Лилия Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ru)

"Воссоединение, которого уже никто не ожидал. Иво Бобул и Лилия Сандулеса, легенды украинской эстрады, после громкого расставания в 90-х снова выйдут на одну сцену! А не выступали они вместе более двух десятилетий!", - говорится в сообщении .

"Более того, кроме совместного сольника во Дворце "Украина" будет и тур по городам Украины. Наш инсайдер сообщает, что громкий камбек запланирован на 2024 год", - сообщает Музвар.

К слову, ни Бобул, ни Сандулес пока не комментировали эту информацию.

Для справки

Иво и Лилия, ставшая третьей женой исполнителя, прожили вместе десять лет и развелись в 2002-м.

Пара выступала дуэтом, исполняя популярные песни, включая "А липи цвітуть" и "Берег любви".

В декабре 2022 Бобул заявил, что почти не поддерживает связь с Сандулесой и даже не знает, где она проживает.

В ноябре 2023 года, комментируя свой брак с Лилией, артист отметил, что причиной их развода стала несовместимость характеров.

"Она сильная женщина, а я не из тех, кто легко уступает. Я пытался разрешить конфликты, но это не удавалось", - делился Бобул.

Сейчас артист четвертый раз женат и вместе с женой Натальей воспитывает своего сына Даниила, крестным отцом которого считается второй президент Украины Леонид Кучма.

Жена певца младше его на 12 лет.

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