Сын Григория Чапкиса показал 16-летнего внука хореографа: как он выглядит сейчас (фото)

Так, Грег опубликовал серию снимков, на которых юноша запечатлен в разные периоды жизни.

Можно заметить, что Николя заметно повзрослел за последнее время. Он отрастил усы и волосы.

"С днем рождения, Николя. Я так тебя люблю! Невероятно, как быстро ты растешь, и я так горжусь тем, каким замечательным юношей ты становишься. Надеюсь, у тебя был самый лучший 16-й день рождения", - написал он.

Грег Чапкис с сыном Николя (фото: instagram.com/gregchapkis)

Что известно о сыне Григории Чаписа

Григорий Чапкис-младший, он же Грег, является вторым сыном народного артиста Украины Григория Чапкиса. У него есть старшая сестра Лилия Чапкис, которая также занимается танцами и сейчас развивает свою карьеру в Италии.

Как упоминалось ранее, большую часть своей сознательной жизни Грег провел в Калифорнии (США), где участвовал в крупных талант-шоу, таких как "So You Think You Can Dance" и "America's Got Talent". Впоследствии он открыл большую школу танцев и стал известным мастером в сфере хип-хопа.

Грег Чапкис (фото: instagram.com/gregchapkis)

Сегодня в США Грег не только добился успеха как танцор, но и стал постановщиком масштабных шоу. Среди его проектов - перформансы американской поп-звезды Кэти Перри, а также работы с хитмейкером Daddy Yankee и множество программ для местных коллективов и исполнителей.

В Украине хореограф появляется нечасто. В одном из своих интервью Грег отметил, что считает своего отца легендой, который заложил основы танцевальной культуры в СНГ. В свою очередь, сын артиста старается не отставать в США и надеется, что его дети продолжат эту замечательную семейную традицию.

Что касается личной жизни, сын Григория женат на женщине по имени Эмбер.

Она является правой рукой Грега и помогает ему в развитии школы Chapkis Dance. У супругов есть двое детей - 16-летний Николя и 8-летний Максим.

Жена Грега Чапкиса с детьми(фото: instagram.com/gregchapkis)

Когда не стало Григория Чапкиса

Маэстро ушел из жизни 13 июня 2020 года. Ему было 92. Хореограф перенес коронавирус, после чего долго страдал от его последствий. В 2020 году он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Звезду шоу "Танцы со звездами" выписали, но всего через неделю он снова оказался в больнице. Заболевание продолжали преследовать Чапкиса, и он снова попал в клинику.

В этот раз у него были проблемы с ногами и спиной. По словам Грега, в момент его смерти рядом находились дочь Лилия и жена Мила.

Григорий Чапкис (фото: пресс-служба 1+1)