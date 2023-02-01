Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)
Украинский входит в пятерку самых благозвучных языков мира, однако для изучения он является достаточно сложным из-за большого количества правил, исключений, склонений и различных окончаний.
Styler собрал самые распространенные ошибки в украинском языке, которые допускают очень многие.
Суржик и русизмы
Отличить эти слова от правильного украинского языка сможет любой гражданин даже без ученой степени. Если с суржиком все понятно, то что такое русизмы? Проще говоря, это заимствование лексики из русского языка, калькированное на украинский манер.
Популярные русизмы:
- по крайній мірі (рос.) - принаймні (укр.)
- на рахунок чогось (рос.) - щодо, стосовно (укр.)
- являтися кимось (рос.) - бути кимось (укр.) "Являтися" можно только во сне, как писал Иван Франко.
- здавати іспит (рос.) - складати іспит (укр.)
- виключення (рос.) - виняток (укр.)
- на протязі дня (рос.) - протягом дня (укр.)
- я рахую, що... (рос.) - я вважаю (думаю), що... (укр.)
Плеоназм
Это означает использование двух слов, которые в словосочетании просто повторяют один и тот же смысл, хотя по отдельности звучат вполне правильно.
- Колеги по роботі - колеги (вы не можете быть коллегами в быту).
- Пам'ятний сувенір - сувенір (это уже подарок на память).
- Спільна співпраця - співпраця, спільна (командна) робота.
- Народний фольклор - фольклор (это уже народное творчество).
- Прейскурант цін - прейскурант.
- Вільна вакансія - вакансія (она не может быть свободной, если человек уже есть).
Нарушение лексических норм
Обычно это наблюдается, когда определенное слово подбирают неправильно в соответствии со значением и контекстом. К примеру:
- вірна відповідь - правильна відповідь
- відкривати книжку, двері, очі, пляшку, вікно - книжку розгорнути, двері та вікно відчинити, очі розплющити, пляшку відкоркувати
- відноситися до людей - ставитися до людей
- тривалі відносини - тривалі стосунки
- у даному випадку - у цьому (такому) випадку
- під відкритим небом - просто неба
- натощак - натщесерце
- прийшло в голову - спало на думку
- приймати участь - брати участь
- знаходитися біля дому - перебувати, розташовуватися біля дому. "Знайтися" может только то, что потерялось.
Неправильное написание слов
Написание некоторых слов вызывает сомнения и, как следствие, ошибки в тексте. Запомните, как правильно писать эти слова:
- "будь ласка" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении
- "на жаль" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении
- "з-поміж" - через дефис пишутся все предлоги с частями "з", "из"
- "до речі" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении
- "самий високий" - найвищий (в украинском языке не употребляется доля "самий" для сравнения прилагательных)
Как правильно здороваться
Утром принято говорить "Доброго ранку", будто вы желаете этого человеку. Днем и вечером можно говорить в обычных формах "Добрий день" и "Добрий вечір".
Пожелание "Доброї ночі" является калькированным. В украинском языке есть "На добраніч". Обратите внимание, что словосочетание пишется раздельно.
Использование суффиксов -уч, -юч
В украинском языке существует такое понятие как "дієприкметник". Из названия этой части языка понятно, что это слова, образованные от глагола, но отвечают на вопросы прилагательного "какой, какой, какой".
К примеру, восстановительный. От глагола "восстанавливать" образовалось слово "восстановительный", которое отвечает на вопросы прилагательного "который".
Однако часто используют не свойственные украинскому языку формы с частицами -уч и -юч:
- бажаючий - охочий
- відновлюючий - відновлювальний
- рятуючий - рятувальний
- практикуючий юрист - юрист-практик
- початкуючий - початківець
- дозрівші яблука - дозрілі яблука
- посивівший - посивілий
Старайтесь избегать перечисленных выше ошибок, но не бойтесь их допускать, ведь именно с помощью этого мы и учимся.
Раньше мы рассказывали, какая разница между словами "чашка", "філіжанка" и "горнятко".
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