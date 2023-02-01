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Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Новина українською →
Украина, Среда 01 февраля 2023 20:31
Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото) Топ ошибок в украинском языке (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский входит в пятерку самых благозвучных языков мира, однако для изучения он является достаточно сложным из-за большого количества правил, исключений, склонений и различных окончаний.

Styler собрал самые распространенные ошибки в украинском языке, которые допускают очень многие.

Суржик и русизмы

Отличить эти слова от правильного украинского языка сможет любой гражданин даже без ученой степени. Если с суржиком все понятно, то что такое русизмы? Проще говоря, это заимствование лексики из русского языка, калькированное на украинский манер.

Популярные русизмы:

  • по крайній мірі (рос.) - принаймні (укр.)
  • на рахунок чогось (рос.) - щодо, стосовно (укр.)
  • являтися кимось (рос.) - бути кимось (укр.) "Являтися" можно только во сне, как писал Иван Франко.
  • здавати іспит (рос.) - складати іспит (укр.)
  • виключення (рос.) - виняток (укр.)
  • на протязі дня (рос.) - протягом дня (укр.)
  • я рахую, що... (рос.) - я вважаю (думаю), що... (укр.)

Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Плеоназм

Это означает использование двух слов, которые в словосочетании просто повторяют один и тот же смысл, хотя по отдельности звучат вполне правильно.

  • Колеги по роботі - колеги (вы не можете быть коллегами в быту).
  • Пам'ятний сувенір - сувенір (это уже подарок на память).
  • Спільна співпраця - співпраця, спільна (командна) робота.
  • Народний фольклор - фольклор (это уже народное творчество).
  • Прейскурант цін - прейскурант.
  • Вільна вакансія - вакансія (она не может быть свободной, если человек уже есть).

Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Нарушение лексических норм

Обычно это наблюдается, когда определенное слово подбирают неправильно в соответствии со значением и контекстом. К примеру:

  • вірна відповідь - правильна відповідь
  • відкривати книжку, двері, очі, пляшку, вікно - книжку розгорнути, двері та вікно відчинити, очі розплющити, пляшку відкоркувати
  • відноситися до людей - ставитися до людей
  • тривалі відносини - тривалі стосунки
  • у даному випадку - у цьому (такому) випадку
  • під відкритим небом - просто неба
  • натощак - натщесерце
  • прийшло в голову - спало на думку
  • приймати участь - брати участь
  • знаходитися біля дому - перебувати, розташовуватися біля дому. "Знайтися" может только то, что потерялось.

Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Неправильное написание слов

Написание некоторых слов вызывает сомнения и, как следствие, ошибки в тексте. Запомните, как правильно писать эти слова:

  • "будь ласка" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении
  • "на жаль" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении
  • "з-поміж" - через дефис пишутся все предлоги с частями "з", "из"
  • "до речі" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении
  • "самий високий" - найвищий (в украинском языке не употребляется доля "самий" для сравнения прилагательных)

Как правильно здороваться

Утром принято говорить "Доброго ранку", будто вы желаете этого человеку. Днем и вечером можно говорить в обычных формах "Добрий день" и "Добрий вечір".

Пожелание "Доброї ночі" является калькированным. В украинском языке есть "На добраніч". Обратите внимание, что словосочетание пишется раздельно.

Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Использование суффиксов -уч, -юч

В украинском языке существует такое понятие как "дієприкметник". Из названия этой части языка понятно, что это слова, образованные от глагола, но отвечают на вопросы прилагательного "какой, какой, какой".

К примеру, восстановительный. От глагола "восстанавливать" образовалось слово "восстановительный", которое отвечает на вопросы прилагательного "который".

Однако часто используют не свойственные украинскому языку формы с частицами -уч и -юч:

  • бажаючий - охочий
  • відновлюючий - відновлювальний
  • рятуючий - рятувальний
  • практикуючий юрист - юрист-практик
  • початкуючий - початківець
  • дозрівші яблука - дозрілі яблука
  • посивівший - посивілий

Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Старайтесь избегать перечисленных выше ошибок, но не бойтесь их допускать, ведь именно с помощью этого мы и учимся.

Раньше мы рассказывали, какая разница между словами "чашка", "філіжанка" и "горнятко".

Читайте также, как киевлянке отказали в трудоустройстве из-за того, что она говорит по-украински.

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