Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Украинский входит в пятерку самых благозвучных языков мира, однако для изучения он является достаточно сложным из-за большого количества правил, исключений, склонений и различных окончаний.

Styler собрал самые распространенные ошибки в украинском языке, которые допускают очень многие.

Суржик и русизмы

Отличить эти слова от правильного украинского языка сможет любой гражданин даже без ученой степени. Если с суржиком все понятно, то что такое русизмы? Проще говоря, это заимствование лексики из русского языка, калькированное на украинский манер.

Популярные русизмы:

по крайній мірі (рос.) - принаймні (укр.)

на рахунок чогось (рос.) - щодо, стосовно (укр.)

являтися кимось (рос.) - бути кимось (укр.) "Являтися" можно только во сне, как писал Иван Франко.

здавати іспит (рос.) - складати іспит (укр.)

виключення (рос.) - виняток (укр.)

на протязі дня (рос.) - протягом дня (укр.)

я рахую, що... (рос.) - я вважаю (думаю), що... (укр.)

Плеоназм

Это означает использование двух слов, которые в словосочетании просто повторяют один и тот же смысл, хотя по отдельности звучат вполне правильно.

Колеги по роботі - колеги (вы не можете быть коллегами в быту).

Пам'ятний сувенір - сувенір (это уже подарок на память).

Спільна співпраця - співпраця, спільна (командна) робота.

Народний фольклор - фольклор (это уже народное творчество).

Прейскурант цін - прейскурант.

Вільна вакансія - вакансія (она не может быть свободной, если человек уже есть).

Нарушение лексических норм

Обычно это наблюдается, когда определенное слово подбирают неправильно в соответствии со значением и контекстом. К примеру:

вірна відповідь - правильна відповідь

відкривати книжку, двері, очі, пляшку, вікно - книжку розгорнути, двері та вікно відчинити, очі розплющити, пляшку відкоркувати

відноситися до людей - ставитися до людей

тривалі відносини - тривалі стосунки

у даному випадку - у цьому (такому) випадку

під відкритим небом - просто неба

натощак - натщесерце

прийшло в голову - спало на думку

приймати участь - брати участь

знаходитися біля дому - перебувати, розташовуватися біля дому. "Знайтися" может только то, что потерялось.

Неправильное написание слов

Написание некоторых слов вызывает сомнения и, как следствие, ошибки в тексте. Запомните, как правильно писать эти слова:

"будь ласка" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении

"на жаль" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении

"з-поміж" - через дефис пишутся все предлоги с частями "з", "из"

"до речі" - отдельно и выделяется запятой с двух сторон в предложении

"самий високий" - найвищий (в украинском языке не употребляется доля "самий" для сравнения прилагательных)

Как правильно здороваться

Утром принято говорить "Доброго ранку", будто вы желаете этого человеку. Днем и вечером можно говорить в обычных формах "Добрий день" и "Добрий вечір".

Пожелание "Доброї ночі" является калькированным. В украинском языке есть "На добраніч". Обратите внимание, что словосочетание пишется раздельно.

Использование суффиксов -уч, -юч

В украинском языке существует такое понятие как "дієприкметник". Из названия этой части языка понятно, что это слова, образованные от глагола, но отвечают на вопросы прилагательного "какой, какой, какой".

К примеру, восстановительный. От глагола "восстанавливать" образовалось слово "восстановительный", которое отвечает на вопросы прилагательного "который".

Однако часто используют не свойственные украинскому языку формы с частицами -уч и -юч:

бажаючий - охочий

відновлюючий - відновлювальний

рятуючий - рятувальний

практикуючий юрист - юрист-практик

початкуючий - початківець

дозрівші яблука - дозрілі яблука

посивівший - посивілий

Старайтесь избегать перечисленных выше ошибок, но не бойтесь их допускать, ведь именно с помощью этого мы и учимся.