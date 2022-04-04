Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

Російський пошукових Яндекс приховує злочини, які коїть РФ в Україні. Так, якщо ввести в строку пошуку слово "Буча" чи "Маріуполь" ми бачимо мальовничі краєвиди міст в розділі "Картинки", а запропоновані варіанти підбору слів для користувача не містять ані слова про війну, вбивства, бомбардування, обстріли і так далі.

Дивіться в матеріалі Styler , як Яндекс замовчує жахіття, про які кричить весь світ.

Ось такими гарними показує російський пошуковик українські міста: Харків, Ірпінь, Буча, Маріуполь. Складається навіть враження, що цими краєвидами до України приваблюють російських туристів...

При пошуку "Буча Україна" з'являється попередження для росіян, що інформація може бути недостовірною.

Ось такі варіанти пошуку пропонуються при введені слова Ірпінь.

Як українські міста показують інші пошуковики

А от пошукові сервіси Google, Bing, Yahoo! при виборі картинок після введення слів Буча або Маріуполь видають ті самі страшні кадри, які сколихнули увесь світ 2-3 квітня.

Навіть російська Вікіпедія вже пише правду

Стаття під назвою "Резня в Буче" з'явилася в російськомовній версії енциклопедії. При чому в описі по пунктам заперечуються звинувачення російської сторони і нібито постановочних відео з Бучі і в тому, що росіяни вийшли за кілька днів до того, як там знайшли тіла мирних мешканців.