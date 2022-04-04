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Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

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Понеділок 04 квітня 2022 16:35
Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази Колаж РБК-Україна: Як Яндекс показує Бучу та інші міста України
Автор: Світлана Мащенко

Російський пошукових Яндекс приховує злочини, які коїть РФ в Україні. Так, якщо ввести в строку пошуку слово "Буча" чи "Маріуполь" ми бачимо мальовничі краєвиди міст в розділі "Картинки", а запропоновані варіанти підбору слів для користувача не містять ані слова про війну, вбивства, бомбардування, обстріли і так далі.

Дивіться в матеріалі Styler, як Яндекс замовчує жахіття, про які кричить весь світ.

Ось такими гарними показує російський пошуковик українські міста: Харків, Ірпінь, Буча, Маріуполь. Складається навіть враження, що цими краєвидами до України приваблюють російських туристів...

Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися доказиЯндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися доказиЯндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися доказиЯндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

При пошуку "Буча Україна" з'являється попередження для росіян, що інформація може бути недостовірною.

Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

Ось такі варіанти пошуку пропонуються при введені слова Ірпінь.

Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

Як українські міста показують інші пошуковики

А от пошукові сервіси Google, Bing, Yahoo! при виборі картинок після введення слів Буча або Маріуполь видають ті самі страшні кадри, які сколихнули увесь світ 2-3 квітня.

Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися доказиЯндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися доказиЯндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися доказиЯндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

Навіть російська Вікіпедія вже пише правду

Стаття під назвою "Резня в Буче" з'явилася в російськомовній версії енциклопедії. При чому в описі по пунктам заперечуються звинувачення російської сторони і нібито постановочних відео з Бучі і в тому, що росіяни вийшли за кілька днів до того, як там знайшли тіла мирних мешканців.

Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі: з'явилися докази

Раніше ми публікували чергові відеодокази звірств у Бучі. В місті знайшли кімнати для катувань і кімнати для розстрілів.

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