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Не выбрасывайте в мусорник: как правильно утилизировать разные виды лампочек

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Суббота 01 апреля 2023 12:35
Не выбрасывайте в мусорник: как правильно утилизировать разные виды лампочек Как правильно утилизировать лампочки (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

После использования лампочки чаще всего ее просто выбрасывают в общую свалку, что категорически нельзя делать. В зависимости от вида лампочки отличается способ ее экологичной утилизации.

Что нужно делать с разными видами лампочек, рассказали в Telegram-канале YASNO.

Как правильно выбрасывать разные виды лампочек

  • Лампа накаливания

Это наиболее распространенный вид лампочки, используемый украинцами. Лампы накаливания безопасные и нетоксичные, поскольку не содержат таких веществ и пластика.

Их можно отправлять в контейнер с общим мусором, но не в бак для стекла.

  • Светодиодная лампа

Светодиодные лампы безопасные, однако стоит знать, что в составе есть пластик и металл. Их можно самостоятельно разобрать, детали отсортировать и отправить в соответствующие мусорные баки или сдать на переработку.

  • Энергосберегающие или люминесцентные лампы

Этот вид лампочек опасен, ведь в их состав входит ртуть. Потому лучше не заниматься самостоятельной утилизацией, а сдать в соответствующие организации.

Не выбрасывайте в мусорник: как правильно утилизировать разные виды лампочек

Инфографика: t.me/uawarinfographics

Раньше мы рассказывали, как починить светодиодную лампочку в считанные минуты.

Читайте также, как можно самостоятельно сделать лампочку из батареек.

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