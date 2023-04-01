Не выбрасывайте в мусорник: как правильно утилизировать разные виды лампочек
После использования лампочки чаще всего ее просто выбрасывают в общую свалку, что категорически нельзя делать. В зависимости от вида лампочки отличается способ ее экологичной утилизации.
Что нужно делать с разными видами лампочек, рассказали в Telegram-канале YASNO.
Как правильно выбрасывать разные виды лампочек
- Лампа накаливания
Это наиболее распространенный вид лампочки, используемый украинцами. Лампы накаливания безопасные и нетоксичные, поскольку не содержат таких веществ и пластика.
Их можно отправлять в контейнер с общим мусором, но не в бак для стекла.
- Светодиодная лампа
Светодиодные лампы безопасные, однако стоит знать, что в составе есть пластик и металл. Их можно самостоятельно разобрать, детали отсортировать и отправить в соответствующие мусорные баки или сдать на переработку.
- Энергосберегающие или люминесцентные лампы
Этот вид лампочек опасен, ведь в их состав входит ртуть. Потому лучше не заниматься самостоятельной утилизацией, а сдать в соответствующие организации.
Инфографика: t.me/uawarinfographics
Раньше мы рассказывали, как починить светодиодную лампочку в считанные минуты.
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