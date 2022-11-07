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Не сдерживал слез: Анатолич рассказал, как ему удалось помочь военным ВСУ

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Понедельник 07 ноября 2022 13:25
Не сдерживал слез: Анатолич рассказал, как ему удалось помочь военным ВСУ Анатолий Анатолич собрал деньги на марафоне для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич принял участие в благотворительном марафоне New York City Half Marathon в Нью-Йорке. Ему удалось собрать 300 тыс. грн на обувь для военных ВСУ.

Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

Анатолич раньше времени начал готовиться к забегу протяженностью 42 км. В конце марафона он не смог сдержать слез, ведь удалось собрать большую сумму для военных, которые сейчас на фронте защищают Украину.

"Обеспечим обувью целую роту. Но можете еще задонатить на качественные термоноски. Сбор еще открыт. И простите за слезы. Иногда сложно их сдерживать, когда думаешь о героях нашей страны. Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали", - поделился ведущий.

Не сдерживал слез: Анатолич рассказал, как ему удалось помочь военным ВСУАнатолий Анатолич собрал для ВСУ деньги (instagram.com/anatoliyanatolich)

Всего в марафоне приняли участие 53 тысяч человек. Украинцев зрители встречали радостными криками и аплодисментами.

Также телеведущий рассказал, что ближе к середине пути многим участникам стало плохо. Врачи дежурили у дороги, чтобы оказать им помощь.

Не сдерживал слез: Анатолич рассказал, как ему удалось помочь военным ВСУАнатолий Анатолич собрал для ВСУ деньги (instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолич отметил, что последние 10 километров дались ему тяжело, однако он не сошел с дистанции и пересек финишную линию и не сдержал слез.

Отметим, что в Нью-Йорк ведущий отправился с благотворительной целью, а именно, чтобы обуть военных на зиму. После марафона он планировал сразу вернуться в Украину.

Не сдерживал слез: Анатолич рассказал, как ему удалось помочь военным ВСУАнатолий Анатолич собрал для ВСУ деньги (instagram.com/anatoliyanatolich)

Ранее Анатолича ограбили в метро Парижа. Грабители с его карты сняли огромную сумму.

Также телеведущий призвал родителей перейти на украинский язык со своими детьми.

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Анатолий Анатолич