Не выбрасывайте фруктовые обрезки: вот как приготовить из них вкусный и ароматный чай

Горячий ароматный чай - это лучшее начало любого дня. Чай из смеси фруктов, цветов и трав поможет создать уникальный напиток, который отлично поднимет настроение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Guardian .

Что следует знать

Шеф-повар Том Хант рассказал, что не стоит покупать травяной чай в магазине, а лучше готовить его самому. Так можно создавать неповторимые, авторские комбинации, не тратя при этом ни копейки.

"Я люблю готовить собственный чай из свежих, сушеных ингредиентов из сада, смеси специй и остатков фруктов", - рассказал он.

По словам повара, он использует очень разные ингредиенты. Одним из ключевых ингредиентов является кожуры цитрусовых. Они могут быть как свежими, так и высушенными. После высушивания кожуры могут храниться в банке до года.

Том Хант отметил, что травяные чаи в пакетиках стоят недешево, но их очень просто приготовить самому из того, что есть под рукой.

Фруктовые шкурки наполнены ароматическими веществами, поэтому идеально подходят для приготовления чая.

Для того чтобы приготовить успокаивающий чай, шеф-повар советует смешать семена фенхеля с ромашкой, цедрой апельсина, мелиссой и семенами кардамона.

"Мне очень нравится, как все разные ингредиенты плавают в чашке, но вы можете процедить чай, если хотите", - говорит он.

В чем лучше всего заваривать чай

Если вы не знаете, в чем лучше приготовить чай - используйте заварник. Для заваривания чая подходит глиняная, фарфоровая или фаянсовая посуда.

Рецепт чая от шефа

На порцию чая понадобятся следующие ингредиенты:

3-6 фруктовых шкурок (сушеных или свежих)

1/4 чайной ложки сушеных трав или 1 веточку свежих

1 щепотка специй (корица, гвоздика, ваниль)

Затем все залейте горячей водой и дайте настояться под крышкой 5 минут.

Также, если вы хотите насыщеннее вкус, поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и оставьте на 5 минут.