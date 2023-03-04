5 чаев, которые помогут снизить давление и поддержать здоровье сердца

Высокое давление можно нормализовать благодаря специальной диете с низким содержанием натрия и здоровому образу жизни. Также улучшить состояние гипертоников помогут некоторые разновидности чаев.

О том, какие чаи полезны при высоком давлении, пишет The Health site .

Что считается высоким кровяным давлением

Гипертония - распространенное состояние, которое может развиться, когда кровь течет артериями под давлением выше нормального. Оно состоит из систолического и диастолического давления.

Систолическое - давление, когда сердечные желудочки выкачивают кровь из сердца. Диастолическое - давление между ударами сердца, когда сердце наполняется кровью.

В течение дня артериальное давление меняется в зависимости от вашей деятельности. Нормальные показатели для большинства взрослых составляет менее 120/80 мм ртутного столба. 120 - это систолическое давление, а 80 - это диастолическое давление.

Постоянные систолические показатели 130 мм рт. ст. или выше и диастолические показатели 80 мм рт. ст. или выше, считаются высоким кровяным давлением.

Какие виды чая полезны при повышенном давлении

Зеленый чай обладает рядом полезных свойств для здоровья. Согласно исследованиям, употребление этого напитка может улучшить кровообращение, а также снизить риск воспаления в тканях сердца.

Зеленый чай наполнен антиоксидантами, прекрасно поддерживающими здоровье сердца. Для тех, кто страдает гипертонией, советуют выпивать одну-две чашки зеленого чая в день.

Улун чай содержит смесь свойств черного и зеленого чая. В нем также много антиоксидантов, которые делают его полезным для здоровья и снижения высокого давления.

Ромашковый чай известен своими удивительными свойствами в регулировании давления у гипертоников. Он помогает расслабить кровеносные сосуды, просто расширяя их. Также расслабляет тело и способствует крепкому сну. Когда тело расслабляется, то частота сердечных сокращений замедляется, а давление снижается.

Гибискусовый чай известен своими изумительными свойствами в борьбе с высоким кровяным давлением. Чай наполнен несколькими антиоксидантами, которые прекрасно влияют на сердце. Однако принимать его советуют только после консультации с врачом.

Черный чай также обладает рядом полезных свойств для здоровья. Согласно исследованиям, люди, выпивавшие 3 чашки черного чая в день, снижали уровень артериального давления в среднем на 2-3 пункта. Но речь идет именно о качественном черном чае из стран-производителей.

Людям, страдающим гипертонией, следует вводить эти чаи в рацион, но от назначенных лекарств не отказываться. Напитки станут вспомогательным средством в борьбе с высоким давлением, а не основным.