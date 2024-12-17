Возраст - это просто цифра! 88-летний мужчина пробежал 40-километровый марафон (фото)

88-летний Плутархос Пурлиакас - настоящая звезда в своей стране. Он недавно пробежал свой 12 подряд Афинский марафон, который имеет дистанцию более 42 километров. На преодоление этой дистанции мужчине понадобилось 6 часов и 31 минута.

Плутархос начал бегать в почтенном возрасте - в 73 года и вдохновением для него стал сын, ультра марафонец. Мужчина стал настолько одержим бегом, что ежедневно преодолевал 4-5 километров, а в выходные бегал на расстояние 20 километров.

В Афинском марафоне Плутархос пробежал уже в 12 раз подряд и несмотря на почтенный возраст, он даже улучшил свой прошлогодний результат - пробежал 42,195 километра на 18 минут быстрее.

"Я закончил и даже улучшил прошлогодний результат, и чувствую себя значительно моложе своих 88 лет", - сказал марафонец после пересечения финиша.

Плутархос Пурлиакас в свои 88 лет - настоящая звезда Греции (кадр из видео)

А на стадионе Панафинеи в Афинах его собралась поддержать вся семья и близкие друзья. Греческий бегун также раскрыл некоторые секреты своего отменного здоровья.

"Я никогда не курил. Не допускаю излишеств, я не пью, не засиживаюсь допоздна. Питаюсь сбалансировано, все, но в меру. Однако я каждый день пью немного ципуро (местный напиток), но не как напиток, а как лекарство", - рассказал Плутарахос.

Ципуро - это греческий крепкий алкогольный напиток, который имеет от 36 до 45%. Он изготавливается в виноградного жмыха путем дистилляции. Аналогами ципуро является итальянская граппа, арак и зивания. Впервые этот напиток начали изготавливать афонские монахи еще в XIV веке.